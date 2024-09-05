كيف يمكن الوقاية من 5 أمراض شائعة؟

تأتي الصحة أولا وقبل كل شيء من خلال الوقاية، لذا بإمكاننا تجنب العديد من الأمراض الخطيرة عند اتباع عادات نمط حياة صحية.

وتقول الكاتبة هيلين ليروي، في تقرير نشره موقع "برس سانتي" الفرنسي، إن الوقاية خير من العلاج، ففي بعض الأحيان، يسمح النظام الغذائي الجيد وعادات نمط الحياة الجيدة بهذه الوقاية، وبالتالي، سنتعرف على كيفية تجنب أكثر 5 أمراض فتكا حول العالم وكيفية الوقاية منها.

السكتة الدماغية

تعتبر السكتات الدماغية من الأمراض التي تؤدي لعدد كبير من الوفيات في جميع أنحاء العالم، ويحدث هذا المرض بسبب انسداد أو تمزق الأوعية الدموية التي يتمثل دورها في تغذية الدماغ، وسيؤدي هذا الانسداد بعد ذلك إلى انخفاض إمدادات الأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ، وبالتالي، للوقاية من السكتة الدماغية يجب عليك:

التوقف عن التدخين.

اعتماد نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

مراقبة مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

سرطان الرئة

بالإضافة إلى الأمراض المنقولة جنسيا والسل، تعتبر الأمراض غير المعدية الأخرى من بين أخطر الأمراض القاتلة في جميع أنحاء العالم، هذا هو الحال مع سرطان الرئة، الذي لا يتوقف عن حصد المزيد من الأرواح كل عام، ويُعتبر هذا النوع من السرطان واسع الانتشار عبر العالم، وعادة ما يكون لدى الأشخاص المصابين بهذا النوع من السرطان معدل بقاء منخفض، ولتقليل خطر الإصابة بهذا المرض، يجب عليك:

التوقف عن التدخين.

إذا استطعت، يجب عليك تجنب الخروج عندما يكون الهواء ملوثا جدا، خاصة إذا كان جهازك التنفسي هشا وتعاني بالفعل من أمراض تنفسية، وإذا كان بإمكانك ارتداء قناع مناسب فلا تتردد.

مارس نشاطا بدنيا خفيفا كل يوم، من خلال ممارسة جسمك للرياضة بشكل معتدل، يمكنك تعزيز الأكسجين فيه.

تناول ما يكفي من الفواكه والخضراوات، فهي تحتوي على المواد المضادة للأكسدة التي تساعد على الوقاية من سرطان الرئة.

سرطان القولون

لمساعدتك في الوقاية من هذا المرض إليك بعض النصائح:

قلل من استهلاكك اللحوم الحمراء.

ابتعد عن الكحول.

تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف.

التوقف عن التدخين.

إجراء كشف مبكر.

مرض الكلى

كثيرا ما يعاني الأشخاص المصابون بمرض الكلى بالفعل من مرض السكري من النوع 2 أو ارتفاع ضغط الدم، وفيما يلي بعض النصائح لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض:

اتباع نظام غذائي مفيد لصحة الكلى، وهذا يعني أنك بحاجة إلى تناول المزيد من الفواكه والخضراوات والأسماك والدواجن مع تقليل تناول الملح.

فحص نسبة السكر في الدم بانتظام. سوف يسمح لك هذا بالوقاية من مرض السكري، وهو أحد عوامل الخطر لأمراض الكلى.

التوقف عن التدخين.

أمراض الإسهال

يفقد أكثر من 2.46 مليون شخص حياتهم كل عام بسبب أمراض الإسهال، ويؤثر بشكل رئيسي على الأطفال دون سن الخامسة، وهي تتجلى في حدوث جفاف كبير للغاية، وفقدان شديد للأملاح المعدنية.

تعتبر أمراض الإسهال من أكثر الأمراض شيوعا، ويمكن تصنيفها إلى 3 فئات: الإسهال المعدي، وإسهال المسافر، والإسهال المرتبط بتناول المضادات الحيوية، للوقاية من هذه الأنواع من الإسهال، إليك بعض النصائح التي يمكنك أخذها بعين الاعتبار: