كوريا الجنوبية تنشر الأطباء العسكريين وأطباء الصحة العامة بغرف الطوارئ

بدأت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية -اليوم الأربعاء- في نشر الأطباء العسكريين وأطباء الصحة العامة بغرف الطوارئ في المستشفيات التي تعاني من نقص بالأطباء، لكن المخاوف تتزايد بشأن المزيد من الاضطرابات في نظام الرعاية الصحية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤولين.

ونشرت الحكومة اليوم 15 طبيبا عسكريا للمساعدة في غرف الطوارئ في 5 مستشفيات، من بينها المركز الطبي لجامعة إيهوا في سول ومستشفى جامعة آجو في مدينة سوون، وتخطط لإرسال حوالي 230 طبيبا عسكريا وطبيب صحة عامة إلى عدد آخر من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي انسحب فيه أغلبية الأطباء المبتدئين والمتدربين، وعددهم 13 ألف طبيب، من أماكن عملهم منذ فبراير/شباط الماضي، في شكل استقالات جماعية، احتجاجا على قرار الحكومة زيادة حصص القبول في كليات الطب بمقدار كبير بدءا من العام المقبل لمعالجة النقص بعدد الأطباء.

وقد أدى ذلك الإجراء الذي استمر لعدة أشهر إلى الضغط على النظام الطبي في البلاد، مما دفع المستشفيات الكبرى إلى تقليص العمليات الجراحية وخدمات علاج المرضى وتشغيل غرف الطوارئ.