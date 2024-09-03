صحة

منظمة الصحة العالمية قلقة حيال إنتاج المضادات الحيوية

A carbapenem-resistant Enterobacteriaceae is pictured in this undated handout medical illustration provided by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. According to a September 16, 2013 report by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), at least 2 million people in the United States develop serious bacterial infections that are resistant to one or more types of antibiotics each year, and at least 23,000 die from the infections. REUTERS/Center for Disease Control/Handout via Reuters (UNITED STATES - Tags: HEALTH DRUGS SOCIETY) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO SALES. NO ARCHIVES. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
العديد من المواد الفعالة من مصانع الأدوية غالبا ما ينتهي بها الحال في مياه الصرف الصحي والبيئة، مما قد يعزز انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية (رويترز)
3/9/2024

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن إنتاج المضادات الحيوية في العديد من الدول، وأصدرت توصيات بخصوص إنتاج المضادات الحيوية بشكل آمن لأول مرة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن العديد من المواد الفعالة من مصانع الأدوية، غالبا ما ينتهي بها الحال في مياه الصرف الصحي والبيئة، مما قد يعزز انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وفي حال أصابت هذه البكتيريا البشر وتسببت في حدوث عدوى، فلا يكاد يوجد علاجات فعالة ضدها.

كما تتطور مقاومة المضادات الحيوية بسبب الإفراط في استخدامها، أو الإنهاء المبكر لدورة العلاج.

وتستهدف التوصيات المنتجين بشكل خاص. وقالت كيت ميدليكوت، أخصائية مياه الصرف الصحي في منظمة الصحة العالمية، إنه يتعين عليهم التحكم بشكل صارم في مياه الصرف الصحي وضمان سلامتها.

المصدر : الألمانية

إعلان