منظمة الصحة العالمية قلقة حيال إنتاج المضادات الحيوية

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن إنتاج المضادات الحيوية في العديد من الدول، وأصدرت توصيات بخصوص إنتاج المضادات الحيوية بشكل آمن لأول مرة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن العديد من المواد الفعالة من مصانع الأدوية، غالبا ما ينتهي بها الحال في مياه الصرف الصحي والبيئة، مما قد يعزز انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وفي حال أصابت هذه البكتيريا البشر وتسببت في حدوث عدوى، فلا يكاد يوجد علاجات فعالة ضدها.

كما تتطور مقاومة المضادات الحيوية بسبب الإفراط في استخدامها، أو الإنهاء المبكر لدورة العلاج.

وتستهدف التوصيات المنتجين بشكل خاص. وقالت كيت ميدليكوت، أخصائية مياه الصرف الصحي في منظمة الصحة العالمية، إنه يتعين عليهم التحكم بشكل صارم في مياه الصرف الصحي وضمان سلامتها.