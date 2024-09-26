الكونغرس يضغط على نوفو نورديسك لخفض أسعار أوزمبيك وويغوفي

وافق رئيس مجموعة الأدوية الدانماركية "نوفو نورديسك" الثلاثاء تحت ضغط الكونغرس الأميركي على النظر في تخفيض أسعار دواءيها الشهيرين لمرض السكري والسمنة أوزمبيك (Ozempic) وويغوفي (Wegovy) في الولايات المتحدة.

وسأل السيناتور الأميركي بيرني ساندرز رئيس المجموعة لارس فرورغارد يورغينسن، خلال جلسة استماع في الكونغرس، "هل ستتعهد اليوم أن تخفض شركة نوفو نورديسك سعر هذين الدواءين في الولايات المتحدة بشكل كبير؟".

أجاب يورغينسن "سنكون سعداء بالنظر في أي شيء يمكن أن يساعد المرضى في الحصول على الأدوية بأسعار معقولة".

ويكتسب خفض الأسعار أهمية كبيرة لدى المرضى الأميركيين الذين يواجه بعضهم صعوبات في الحصول على هذه العقارات التي أحدثت ثورة في علاج السمنة والسكري.

وشدد ساندرز على أن عدم "جعل (هذين الدواءين) في متناول الجميع سيؤدي إلى وفاة أميركيين بلا سبب".

وذكّر بأن السعر الذي حددته شركة نوفو نورديسك في الولايات المتحدة لدواء أوزمبيك المضاد لمرض السكري بلغ 969 دولارا شهريا مقابل 71 في فرنسا. كذلك ثمة تفاوت مشابه بين أسعار ويغوفي.

لكن يورغنسن أشار إلى أن 80% من الأميركيين الذين يتمتعون بتأمين صحي يدفعون 25 دولارا أو أقل شهريا.