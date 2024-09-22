علاج يزيد من العمر الصحي للمبيض

كشفت دراسة أميركية حديثة عن علاج جديد لإصلاح إنتاج الهرمونات الأنثوية ودعم الصحة العامة للمبيض.

وأجرى الدراسة على فئران مسنة باحثون في جامعة نورث وسترن الأميركية، ونُشرت يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري بمجلة "جيروساينس"، وكتب عنها موقع "يوريك ألرت".

ما المبيض؟

ومبيض المرأة هو المصنع الذي تنمو فيه البويضات كما تُنتج به عدة هرمونات تنظم كثيرا من العمليات المتعلقة بالدورة الشهرية والحمل و كثافة العظام والمزاج. تمتلك المرأة مبيضين، وهما غدتان صغيرتان بيضاويتا الشكل تقعان على جانبي الرحم. يتم إطلاق بويضة من أي من المبيضين في كل دورة شهرية، في حال تم تخصيب هذه البويضة ينتج عن ذلك الحمل، ومع تقدم العمر يزداد عمر هذا المصنع، وبالتالي يتضاءل الإنتاج، وبحلول الوقت الذي تصل فيه النساء إلى سن اليأس (51 عاما في المتوسط)، يستعد هذا المصنع لإغلاق أبوابه.

تفاصيل الدراسة

اكتشفت هذه الدراسة الحديثة طريقة جديدة لزيادة "العمر الصحي" للمبيضين، مما يعزز الحفاظ على صحة هذا العضو ويمنع التغيرات الرئيسية في وظائفه المرتبطة بالتقدم في العمر.

يشير مصطلح "العمر الصحي" إلى الفترة التي يظل فيها العضو سليما وخاليا من الأمراض الخطيرة أو المزمنة.

قالت مؤلفة الدراسة فرانشيسكا دنكان، الأستاذة المساعدة في أمراض النساء والتوليد في جامعة نورث وسترن، "لقد ظل متوسط ​​سن انقطاع الطمث ثابتا على مر السنين، لكن النساء يعشن أطول من ذلك بعقود بسبب التقدم الصحي والطبي"، وأضافت: "بما أن البيئة التي نعيش فيها قد تغيرت، يتعين على وظيفة المبيض التكيف مع هذه التغيرات لضمان عمل العضو بشكل متوازن، مما يساعد في الحفاظ على صحة المرأة لفترة أطول".

استخدم الباحثون في هذه الدراسة دواء "بيرفينيدون" (Pirfenidone)، الذي يستخدم عادة لعلاج التليف الرئوي. إلا أن هناك بعض الأبحاث الأخرى التي تدرس العلاجات الدوائية الأنسب لعلاج تليف المبيض، إذ إن دواء بيرفينيدون أحد هذه الخيارات.

وأوضحت دنكان أن "هذا الدواء غير جاهز بعد للاستخدام في التجارب البشرية لهذا الغرض، نظرا لآثاره الجانبية الكبيرة مثل سمية الكبد، رغم أننا لم نلاحظ هذه التأثيرات في الفئران"، وأضافت أنه مع ذلك "تُظهر هذه الدراسة إثباتا لمفهوم إمكانية علاج تليف المبيض وتحسين صحته العامة. ونعمل حاليا بشكل مكثف على تطوير دواء آمن وفعال يمكن استخدامه لعلاج هذه الحالة عند الإنسان".

في هذه الدراسة الجديدة، التي أجريت على فئران التجارب لدراسة إمكانية التقليل من تندب وتليف المبيض، أظهرت النتائج -إضافة لذلك- زيادة في أعداد جريبات المبيض، وتحسين الإباضة، والحفاظ على مستويات الهرمونات الطبيعية.

تركز هذه الدراسة على طرق تحسين صحة المبيض بشكل عام، حتى يتمكن من الاستمرار في إنتاج الهرمونات المهمة في وقت متأخر من حياة المرأة، إذ إن انخفاض مستويات هرمون الإستروجين و البروجسترون يؤدي إلى تسريع فقدان صحة العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام. كما يمكن أن يؤدي انخفاض الهرمونات إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض الوظيفة الإدراكية والمزاج.

وقالت دنكان: "عندما نحسن صحة المبيض بشكل عام، فإننا نعالج جميع المشكلات، حيث سيكون لديك بويضات قادرة على دعم الخصوبة بالإضافة إلى استمرار إنتاج الهرمونات الأنثوية"، مضيفة أن هذا هو "الحل الجذري لهذه المشكلة".

هرمونات المبيض

يفرز المبيضان هرمونين (الإستروجين والبروجستيرون)، ولكل منهما دور أساسي في عمليات متعددة، وإليك بعض التفاصيل الإضافية ذات الصلة وفقا لموقع هيلث لاين:

1- الحمل: يعد الإستروجين ضروريا لإعداد الجسم للحمل، كما يعتبر البروجسترون ضروريا للحفاظ على الحمل.

2- تنظيم الدورة الشهرية: ترتبط المستويات المنخفضة والمرتفعة من هرمون الإستروجين بمشاكل الدورة الشهرية. كما تتسبب المستويات المنخفضة من هرمون البروجسترون في بعض هذه المشاكل.

3- الصحة النفسية: تقلل العلاجات التي تحتوي على الإستروجين من خطر الاكتئاب لدى النساء بعد انقطاع الطمث. ويعتقد أن البروجسترون يلعب دورا في تنظيم السلوك النفسي.

4- زيادة الوزن: ترتبط المستويات العالية من هرمون الإستروجين و البروجسترون بزيادة الوزن.

5- صحة العظام: ترتبط المستويات المنخفضة من هرمون الإستروجين و البروجسترون بضعف صحة العظام.

6- وظائف الدماغ: ترتبط المستويات المنخفضة من هرمون الإستروجين بتقلص وظائف الدماغ. كما يؤثر انخفاض مستويات البروجسترون في إضعاف وظيفة الجهاز العصبي المركزي.