دماغ مشوش وصعوبات في التفكير.. هل السبب هو كوفيد-19؟

يشكو العديد من الناس من إصابتهم بتشويش عقلي منذ أن تعافوا من فيروس كورونا، وتشير معطيات عديدة إلى آثار تركها وباء كوفيد-19 على عمل الدماغ لدى نسبة من المصابين.

ففي الولايات المتحدة وحدها، أفاد نحو مليون بالغ في سن العمل بمعاناتهم من صعوبة خطيرة في التذكر أو التركيز أو اتخاذ القرارات في عام 2023 مقارنة بما قبل الوباء، وفقا لتحليل صحيفة نيويورك تايمز لبيانات مكتب الإحصاء.

يقول أندرو بيتكوس، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب السريري في كلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا -في تصريح للتايم- إن كل خطأ عقلي لا يستدعي القلق. يمكن أن تكون الأخطاء الفادحة مثل نسيان سبب دخولك إلى غرفة أو التغيب عن موعد ما أجزاء طبيعية تماما من انشغال البشر وتشتت انتباههم وعدم حصولهم على قسط كاف من الراحة في كثير من الأحيان. على الرغم من أنك ربما فعلت هذه الأشياء من قبل وتجاهلتها على أنها لا شيء، فقد تبدو أكثر أهمية في أعقاب حدث يغير الحياة مثل الوباء. يقول بيتكوس: "إذا لم يكن لدينا كوفيد، فربما كنت قد نسيت ذلك".

ومع ذلك، ليس من الغريب الاعتقاد بأن الوباء كان له تأثير على عقولنا، كما يقول جوناس فيبيل، عالم الأعصاب الإدراكي والسلوكي في جامعة هاواي في مانوا.

يحاول فيبيل حاليا قياس الالتهاب والتلف العصبي بعد كوفيد في أدمغة الأشخاص الذين يبلغون عن أعراض مثل ضباب الدماغ أو الخمول أو انخفاض الطاقة. عندما بدأ في نشر الدراسة، قال: "لقد تلقيت العديد من رسائل البريد الإلكتروني من الكثير من الأشخاص الذين يقولون نفس الشيء: إنهم لم يتعافوا تماما بعد الوباء".

ولكن لماذا؟ يقول فيبيل إنه ربما مزيج من الأشياء. يمكن لفيروس كورونا "سارس-كوف-2" أن يؤثر على الدماغ بشكل مباشر، كما أظهرت العديد من الدراسات الآن. لكن الوباء ربما أثر أيضا على الإدراك بطرق أقل وضوحا. ربما تركت الأشهر أو السنوات التي قضاها الناس في المنزل، وعيش معظم حياتهم من خلال الشاشات، آثارا سلبية. على الرغم من أن المجتمع عاد الآن إلى طبيعته في الغالب، لكن صدمة العيش في أزمة صحية مرعبة وغير مسبوقة قد يكون من الصعب التخلص منها.

الدماغ تحت تأثير كوفيد

من الواضح الآن أن فيروس سارس-كوف-2 ليس مجرد فيروس تنفسي، ولكنه أيضا فيروس يمكن أن يؤثر على الأعضاء في جميع أنحاء الجسم بما في ذلك الدماغ. لا يزال الباحثون يتعلمون عن سبب ذلك، لكن الفرضيات الرائدة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد قد يسبب التهابا مستمرا في الدماغ، أو تلفا في الأوعية الدموية في الدماغ، أو خللا مناعيا شديدا لدرجة أنه يؤثر على الدماغ، أو ربما مزيجا من كل ما سبق. وقد وجدت الدراسات أن أدمغة الناس يمكن أن تنكمش بعد الإصابة بكوفيد-19، وهو تغيير قد يرتبط بقضايا معرفية.

تم ربط كوفيد-19 بمشاكل معرفية خطيرة، بما في ذلك الخرف والتفكير الانتحاري. وقد يكون ضباب الدماغ، وهو أحد الأعراض الشائعة لكوفيد الطويل، عميقا لدرجة أن الناس غير قادرين على عيش الحياة والعمل في الوظائف التي كانوا يقومون بها ذات يوم. لكن يبدو أن كوفيد-19 قادر أيضا على التأثير على الدماغ بطرق أكثر دقة. قارنت دراسة أجريت عام 2024 في مجلة نيو إنجلاند الطبية الأداء المعرفي للأشخاص الذين تعافوا تماما من كوفيد-19 بأداء مجموعة مماثلة من الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس مطلقا. كان أداء مجموعة كوفيد-19 أسوأ، بما يعادل عجزا بنحو 3 نقاط في معدل الذكاء.

هذا ليس فرقا كبيرا، تتقلب قدراتنا المعرفية بشكل طبيعي قليلا من يوم لآخر، وفي مقابلة أجريت في يوليو/تموز مع مجلة تايم، قال آدم هامبشاير، المؤلف المشارك في الدراسة، أستاذ علم الأعصاب المعرفي والحسابي في كينجز كوليدج لندن، إن اختلاف معدل الذكاء بمقدار 3 نقاط "ضمن" نطاق هذا التقلب الطبيعي، وهو صغير جدا لدرجة أن بعض الناس قد لا يلاحظونه حتى.

إذا عانى الدماغ من تغييرات "خفيفة ولكن منتشرة" بعد الإصابة، كما يقول فيبيل، فإن هذه التأثيرات يمكن أن "تؤثر على الدماغ والسلوك الاجتماعي بطرق خفية للغاية، ولكن ربما تراكمية وسيئة للغاية".

ماذا بالنسبة للذين لم يصابوا بكورونا؟

حتى بالنسبة للقلة المحظوظة التي لم تصب بالعدوى، فإن العيش في ظل جائحة يمكن أن يؤثر على الدماغ.

في دراسة حديثة نشرت في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم، أجرى الباحثون أزواجا من فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ على مجموعة صغيرة من المراهقين في الولايات المتحدة: واحدة في عام 2018 وواحدة في عام 2021 أو 2022. وعلى مدار تلك السنوات، لاحظوا ترققا ملحوظا في أجزاء من أدمغة الأطفال (وخاصة الفتيات)، بما في ذلك تلك التي تتحكم في مهام الإدراك الاجتماعي مثل معالجة تعابير الوجه والعواطف.

وعلى الرغم من أن الباحثين لم يحللوا آثار عدوى فيروس كورونا المستجد، فإنهم خلصوا إلى أن ضغوط العيش خلال عمليات الإغلاق بسبب الوباء من المرجح أن تكون مسؤولة عن التغيير، والذي شبهوه بـ4 سنوات إضافية من شيخوخة الدماغ للفتيات وسنة إضافية للأولاد.

الإجهاد والصدمة لهما تأثيرات موثقة جيدا على الدماغ. تظهر الكثير من الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الصدمات يميلون إلى أن يكونوا أكثر عرضة للتدهور المعرفي مع تقدمهم في السن. تشير الدراسات إلى أن الإجهاد يمكن أن يضعف أيضا قدرة الشخص على التفكير بوضوح والمنطق والتذكر.

يقول بيتكوس: "كان كوفيد حدثا صادما للأجيال.. لقد تعرض الجميع له". ومن المحتمل إذن أن يعاني السكان بشكل عام من بعض هذه الآثار الجانبية الناجمة عن الصدمة والتوتر.

كيف التعامل مع تشوش الدماغ؟

يقول بيتكوس إن أولئك الذين يشعرون وكأن عقولهم قد تغيرت قليلا أثناء الوباء من المحتمل أن يستفيدوا من تبني أو استئناف أنواع العادات المعززة للدماغ، مثل التفاعل الاجتماعي والتمارين العقلية والجسدية. ويقول إنه حتى آثار الإجهاد والصدمات يمكن موازنتها غالبا بالدعم الاجتماعي وإستراتيجيات التأقلم الصحية. حتى الأشخاص الذين يتعافون جيدا من الأحداث الصعبة يختبرون أحيانا ما يعرف بالنمو بعد الصدمة، وهو ازدهار صحتهم العقلية والعاطفية بعد فترة صعبة.

من الصعب القول ما إذا كانت التغيرات الدماغية الناتجة مباشرة عن عدوى فيروس كورونا المستجد قابلة للعلاج، حيث لا يزال الباحثون يدرسون هذا السؤال. ولكن هناك بعض العلامات الإيجابية. بعض الأسباب المحتملة لضباب الدماغ المزمن، مثل الالتهاب المستمر أو تلف الأوعية الدموية، قابلة للعكس نظريا بالعلاجات الصحيحة.

متلازمة كوفيد-19 طويل الأمد

يذكر أنه يوم الثلاثاء الماضي (17 سبتمبر/أيلول) قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إنه حتى بعد انتهاء جائحة كورونا، لا يزال هناك أشخاص في ألمانيا يصابون بما يعرف بمتلازمة كوفيد-19 طويل الأمد أو متلازمة ما بعد كوفيد-19.

وخلال اجتماع مائدة مستديرة في برلين حول المعاناة من تداعيات الإصابة بعدوى فيروس كورونا على المدى البعيد "كوفيد طويل الأمد"، بمشاركة ممثلين من الأوساط العلمية وقطاع الصحة ومصابين، قال لاوترباخ إن "عدد المصابين بمتلازمة كوفيد طويل الأمد آخذ في الزيادة".

وأضاف الوزير "ملايين الأشخاص سيصابون مجددا بفيروس كوفيد هذا الشتاء"، مشيرا إلى أن جزءا منهم ستظهر عليهم أعراض متلازمة الإرهاق المزمن. وأوضح أن المخاطر تكون أقل للأشخاص الذين أخذوا اللقاح أو الذين سبق وأصيبوا بالفيروس، لكنها لا تزال قائمة.

ويشير مصطلح كوفيد طويل الأمد أو متلازمة ما بعد كوفيد-19 إلى الأعراض التي تستمر بعد انتهاء المرحلة الحادة من المرض والتي تدوم 4 أسابيع، أو تظهر لاحقا. يمكن أن تكون الأعراض شديدة وتظهر بشكل فردي أو في مجموعات، ومن أكثر الأعراض شيوعا الشعور بضعف وإرهاق شديد ومستمر يعرف بـ"الإرهاق المزمن". وتشمل الأعراض الأخرى مشاكل في التنفس والرئتين والصداع وصعوبات في التركيز ومشاكل في الذاكرة.

ووفقا لما ذكره لاوترباخ، فإن الأمل في الشفاء ما زال ضئيلا حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الرعاية المقدمة للمرضى المصابين غير كافية، وفقا لما صرحت به البروفيسورة كارمن شايبنبوجن من مستشفى "شاريتيه". وترأس هذه الطبيبة عيادة نقص المناعة في المركز الطبي الجامعي ببرلين.