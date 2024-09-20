الأمم المتحدة: ثلث مرضى إمبوكس في بوروندي دون الخامسة من العمر

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة أن الشباب يتأثرون بشكل خاص بفيروس إمبوكس في أفريقيا كما هو الحال في بوروندي، حيث تقل أعمار ثلث المرضى عن خمس سنوات.

وتعد بوروندي ثاني الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، والتابعة للاتحاد الأفريقي، أمس الخميس إن الوباء في القارة السمراء "ليس تحت السيطرة".

إمبوكس الذي كان يسمى جدري القردة، يسببه فيروس ينتقل للبشر من حيوانات مصابة به، كما يمكن أن ينتقل بين البشر عبر التلامس.

وقال مستشار اليونيسف الإقليمي للصحة في شرق أفريقيا وجنوبها بول نغواكوم إن "أطفال بوروندي أول المتضررين من هذا المرض مع معدلات إصابة مقلقة وعواقب صحية خطيرة".

وذكر أن ثلثي الحالات المسجلة في بوروندي أشخاص تبلغ أعمارهم 19 عاما أو أقل.

وقال للصحافة في جنيف متحدثا عبر الفيديو من بوجومبورا إن "الزيادة في عدد حالات إمبوكس مقلقة بين الأطفال دون سن الخامسة الذين يمثلون 30% من الحالات المسجلة".