لتقليل خطر العدوى.. نصائح للتعامل مع المصاب بجدري القرود

عمّان- في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم حول انتشار جدري القرود تبرز تساؤلات بشأن سلوك الفيروس وطرق انتقاله وكيفية التعامل مع المصاب بهذا المرض.

ويقول الأستاذ الدكتور حامد الزعبي استشاري الفيروسات ورئيس ضبط العدوى في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي وكلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن إن فيروس جدري القرود المعروف أيضا باسم "إم بوكس" -كما تسميه منظمة الصحة العالمية- هو جزء من مجموعة فيروسات الأورثو بوكس.

ويضيف الاستشاري "يتميز هذا الفيروس بوجود غشاء دهني حوله، مما يسهل القضاء عليه باستخدام الماء والصابون أو المعقمات الكحولية، تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في عام 1958، وسجلت أول إصابة بشرية به عام 1970، ومع ذلك فإن بداية عام 2022 شهدت انتشارا ملحوظا للفيروس خارج نطاق أفريقيا، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا".

كيف ينتقل فيروس جدري القرود؟

يوضح الزعبي أن فيروس جدري القرود ينتقل بين البشر بطرق متعددة تنقسم إلى مباشرة وغير مباشرة.

وتشمل الطرق المباشرة المخالطة اللصيقة للمصاب عبر الجلد أو إفرازات الجسم مثل التقبيل.

وقد ينتقل الفيروس عبر الجهاز التنفسي من خلال السعال أو العطس أو الحديث عن قرب، وبالإضافة إلى ذلك يمكن انتقال العدوى من الأم إلى الجنين، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الوفاة الجنينية أو الإجهاض.

أما الطرق غير المباشرة فتشمل ملامسة الأغراض التي استخدمها المصاب مثل الأغطية والملابس.

وقال الزعبي إن الأعراض تبدأ بظهور بثور أو تقرحات على الجلد والأغشية المخاطية، عادة في الوجه وراحة اليدين وباطن القدمين.

وتشمل الأعراض الأخرى الحمى والصداع وآلام العضلات والوهن العام وتضخم الغدد اللمفاوية، وعادة ما يتعافى المصاب خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع، ولكن يمكن أن تتطور الحالة إلى مضاعفات خطيرة تؤدي إلى الوفاة في نحو 10% من الحالات، ويتم تأكيد الإصابة من خلال فحص البثور والتقرحات باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل (بي سي آر).

وقال الزعبي إنه يوجد لقاحان متوفران للفيروس، لكن استخدامهما محصور في ظروف معينة ولا يعطيان بشكل عام.

فترة الحضانة

وأوضح الزعبي أن فترة حضانة (الفترة من الإصابة بالفيروس حتى بدء ظهور الأعراض) فيروس جدري القرود تتراوح بين يوم واحد إلى 21 يوما، وعادة ما تكون أسبوعا، ويصبح الشخص معديا من ظهور الأعراض حتى الشفاء التام وظهور طبقة جلدية جديدة، والتي قد تستغرق شهرا أو أكثر، في حين لا يعرف بشكل مؤكد ما إذا كان الشخص معديا خلال فترة الحضانة، لكن الدراسات لا تزال جارية لفهم هذه النقطة بشكل أعمق.

كيفية التعامل مع المصاب بجدري القرود؟

وقال الزعبي إنه للتقليل من خطر الإصابة ينصح بالتالي:

عزل المصاب لمدة 21 يوما وتجنب المخالطة المباشرة معه.

يجب غسل اليدين بانتظام أو استخدام المعقمات عند التعامل مع الأسطح أو أثناء رعاية المصاب.

ينصح بعدم استخدام المراوح أو المكانس الكهربائية في غرفة المصاب لتجنب نشر الفيروس.

يجب على مقدمي الرعاية الصحية ارتداء القفازات، الكمامات، والعباءات الطبية.

العلاج

بدوره، يقول الدكتور ضرار حسن البلعاوي أستاذ ومستشار علاج الأمراض المعدية إنه لا يوجد علاج محدد لفيروس جدري القرود، ولكن يمكن السيطرة على الأعراض وتقديم الرعاية الداعمة.

وأضاف البلعاوي أن بعض الأدوية المضادة للفيروسات، مثل "تيكوفيريمات" (Tecovirimat) و"برينسيدوفوفير" (Brincidofovir) أظهرت فعالية في معالجة الحالات الشديدة، لكنها غير متاحة على نطاق واسع، لقاح الجدري البشري -الذي تم إيقافه في عام 1980- يمكن أن يوفر حماية تصل إلى 85% ضد فيروس جدري القرود، ويستخدم أحيانا في حالات تفشي المرض.

مصادر العدوى

وأشار البلعاوي الى أن القوارض مثل السناجب والفئران هي المصدر الرئيسي لفيروس جدري القرود في الطبيعة، وعلى الرغم من أن بعض الحيوانات الأخرى مثل القرود يمكن أن تصاب بالفيروس فإنها تعتبر مضيفات عرضية وليست المصدر الرئيس للعدوى، وقد تم تحديث التسمية مؤخرا إلى "إم بوكس" لتصحيح الاعتقاد الخاطئ بأن القردة هي المصدر الأساسي للفيروس.

وبيّن البلعاوي أن معظم المصابين بفيروس جدري القرود يشفون تماما دون آثار جانبية، ولكن العدوى الشديدة قد تؤدي إلى ظهور ندبات على الجلد، خاصة في حالات الطفح الجلدي الشديد، وفي حالات نادرة قد تؤثر العدوى على خصوبة الرجال.