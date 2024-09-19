المفوضية الأوروبية تقيد استخدام مجموعة من "المواد الكيميائية إلى الأبد"

قررت المفوضية الأوروبية تقييد استخدام مجموعة فرعية مما تسمى "المواد الكيميائية إلى الأبد".

وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية اليوم الخميس "نقوم بإزالة المواد الضارة من المنتجات التي يستخدمها المواطنون يوميا، مثل المنسوجات ومستحضرات التجميل وتعبئة المواد الغذائية".

يشار إلى أن "المواد الكيميائية إلى الأبد" أو المواد المشبعة بالفلوروالكيل هي مواد كيميائية لا تتحلل في البيئة الطبيعية، ويمكن أن تلحق الضرر بصحة الإنسان والبيئة.

وقالت المفوضية إن الإعلان يستهدف حمض الإنديكافلوروهكسانويك والمواد المشتقة منه، وهي مواد "تتسم بالثبات الشديد والحركة في الماء، ويشكل استخدامها في بعض المنتجات خطرا غير مقبول على صحة الإنسان والبيئة".

وقال سيفكوفيتش "يعد هذا التقييد للمواد الكيميائية إلى الأبد خطوة حاسمة في إستراتيجيتنا لتعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية والابتكار في قطاع المواد الكيميائية".

وأضاف "إن استبدال المواد الكيميائية إلى الأبد يساعد في الحفاظ على صحة بيئتنا والحفاظ على مواردنا ودفع الابتكار في البدائل النظيفة".

وقالت المفوضية إنه سيتم استثناء أشباه الموصلات والبطاريات وخلايا الوقود الخاصة بالهيدروجين الأخضر من هذا الإجراء.

ومن المقرر أن تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.