خل التفاح منها.. 10 مشروبات لحرق الكرش

لا تعد دهون البطن -التي يشار إليها باسم الدهون الحشوية والكرش- مجرد مشكلة تجميلية، ولكنها أيضا تشكل خطرا كبيرا على الصحة.

عندما تتراكم الدهون في منطقة البطن فقد يؤدي ذلك إلى خطر الإصابة بمشكلات صحية مختلفة.

وبالنسبة للكثير منا يعد حرق دهون البطن هدفا أساسيا في رحلة إنقاص الوزن، في حين أن اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام أمران غير قابلين للتفاوض لأي إستراتيجية لفقدان الوزن، ولذلك فإن حرق الكرش ضمن هذه العملية أمر مفيد للصحة أيضا.

تمكث دهون البطن في أجسادنا، وهي واحدة من تلك الدهون الصلبة التي يصعب حرقها فحسب، بل إنها تستمر في التراكم، في حين أن حرق الدهون هو دائما مزيج من الحركة البدنية والنظام الغذائي، وعليك أن تتذكر أن الجزء السائل في نظامك الغذائي يساهم في هذا الأمر أيضا.

10 مشروبات لحرق دهون البطن لحرق الكرش

1- الماء الدافئ بالليمون

الليمون مليء بمضادات الأكسدة، عندما تعصر عصير نصف ليمونة في الماء الدافئ تحصل على كوب مليء بمضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في حرق الدهون، وذلك ضمن برنامج غذائي صحي.

ينصح بشرب الماء الدافئ بالليمون على معدة فارغة قبل الإفطار بـ20 دقيقة على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

2- شاي الكمون

يحتوي الكمون على الكثير من الفوائد، فهو منخفض السعرات الحرارية للغاية، وقد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل الكوليسترول ويؤدي إلى تمثيل غذائي أفضل، مما يساعد الجسم على حرق دهون البطن بشكل أفضل.

ولتحضير ماء الكمون تحتاج إلى نقع ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء طوال الليل، ثم غليه في الصباح وتناوله وهو ساخن.

يمكنك أيضا غلي الكمون في الماء لمدة 10 إلى 15 دقيقة وتصفيته وشربه إذا نسيت نقعه في الليل، ويمكنك إضافة قليل من الليمون للحصول على مذاق أفضل.

3- شاي الشمر

الشمر مصدر غني بمضادات الأكسدة، والتي تساهم في فقدان الدهون.

وعلى عكس الكمون لست بحاجة إلى نقع الشمر طوال الليل أو غلي مائه، فقط انقع ملعقة صغيرة من الشمر في الماء الساخن، واتركه منقوعا لمدة 10 دقائق تقريبا، واشربه في الصباح.

4- الشاي الأخضر

غالبا ما يشاد بالشاي الأخضر باعتباره أفضل المشروبات الصباحية لأولئك الذين يتطلعون إلى إدارة وزنهم، بما في ذلك حرق دهون البطن.

يعتقد أن الشاي الأخضر المليء بمضادات الأكسدة والمركّبات مثل الكاتيكين -خاصة إبيغالوكيتشين غالات- (EGCG) يعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد أكسدة الدهون، خصوصا عند تناوله بانتظام كجزء من نظام غذائي متوازن وأسلوب حياة صحي.

دمج الشاي الأخضر في روتينك الصباحي سيدعم أهداف إنقاص الوزن من خلال المساعدة في تقليل الدهون الحشوية التي تشكل دهون البطن العنيدة.

يمكن أن يوفر محتواه المنخفض من الكافيين أيضا دفعة طاقة لطيفة لبدء يومك دون الآثار الجانبية العصبية لتركيز الكافيين العالي في المشروبات.

اغلِ الماء مع أوراق الشاي الأخضر لأكثر من دقيقة، ثم صفِّ الماء، يمكنك أيضا استخدام أكياس الشاي التي يمكنك تركها لبضع دقائق في كوب من الماء الساخن لتحضير الشاي الأخضر.

5- عصير الصبار

عصير الصبار هو مشروب صباحي معروف بقدرته على المساعدة في إدارة الوزن، يعتقد أن عصير الصبار الغني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة يعزز عملية التمثيل الغذائي ويعزز حرق الدهون عند تناوله بانتظام كجزء من نمط حياة صحي.

ومن المستحسن أن تبدأ بكمية صغيرة من عصير الصبار لقياس رد فعل جسمك، لأنه قد يسبب إزعاجا في الجهاز الهضمي لدى بعض الأفراد، استشر اختصاصي رعاية صحية قبل دمج عصير الصبار في نظامك الغذائي.

اغسل أوراق الصبار جيدا لإزالة أي أوساخ أو بقايا، ثم استخدم سكينا حادا، وقم بتقطيع الحواف الشائكة لورقة الصبار بعناية وقطّعها بالطول.

استخرج المادة الهلامية من الورقة باستخدام ملعقة وانقلها إلى الخلاط مع 1-2 كوب من الماء، ثم أضف بعض عصير الليمون والعسل لنكهة مميزة، اسكب العصير في كوب.

6- شاي الكركم

اكتسب ماء الكركم شعبية كمشروب صباحي لخصائصه المحتملة في حرق الدهون والعديد من الفوائد الصحية.

يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين، والذي تمت دراسته لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى قدرته على المساعدة في إنقاص الوزن واستقلاب الدهون.

ولتحضيره سخّن الماء حتى يصبح دافئا ولكن ليس مغليا، في كوب أضف الكركم المطحون أو جذر الكركم الطازج المبشور، أضف بعض عصير الليمون والعسل، ثم صب الماء الدافئ في الكوب وحرك جيدا لخلط جميع المكونات، اترك الخليط ينقع لبضع دقائق لتعزيز نكهة المشروب، قلّب مرة أخرى قبل الشرب للتأكد من امتزاج الكركم جيدا.

7- شاي النعناع

شاي النعناع هو مشروب مثالي للمساعدة في حرق دهون البطن، وهو معروف بقدرته على تهدئة الجهاز الهضمي.

يساعد محتوى النعناع على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى هضم أكثر سلاسة ويقلل الانتفاخ، كما أنه يثبط شهيتك، وبالتالي يقلل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها، والأهم من ذلك أنه منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله مشروبا رائعا لتناوله في الصباح وأيضا أثناء النهار.

اغسل أوراق النعناع الطازجة جيدا واغلِ كوبا من الماء، انقع أوراق النعناع عن طريق وضعها في كوب أو إبريق شاي واسكب الماء المغلي عليها واتركها تنقع لمدة 5-10 دقائق حسب قوة شاي النعناع الذي تريده، أو يمكنك إضافة أوراق النعناع مباشرة إلى الماء المغلي وتركها تنقع، بعد ذلك صفِّ الأوراق واسكب الشاي في كوب، أضف العسل أو الليمون حسب ذوقك.

8- شاي القرفة

مع الكثير من الفوائد الصحية والخصائص المضادة للميكروبات تعد القرفة مكونا جيدا لحرق الدهون، كما أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي وتحافظ على مستويات الإنسولين لديك.

يمكنك استخدام أعواد القرفة الكاملة أو مسحوق القرفة لهذه الوصفة، اغلِ كوبا من الماء لمدة 10 دقائق تقريبا مع عود قرفة أو قليل من القرفة المسحوقة، اتركه يبرد قليلا حتى يصبح فاترا، ثم تناوله على معدة فارغة، ويمكنك أيضا تناوله بين الوجبات وفي الليل قبل الذهاب إلى الفراش حتى يحرق جسمك الدهون أثناء نومك.

9- شاي الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من مركبين يسميان زينجرون وشوجولز، مما يؤدي إلى حرق دهون البطن العنيدة عند تناوله بانتظام، عليك أيضا الالتزام بنظام غذائي صحي ومغذ وروتين تمرين ثابت للحصول على نتائج فعالة.

يمكنك ببساطة تقطيع أو طحن بوصة من الزنجبيل في الماء وغليها، يمكنك أيضا إضافة الزنجبيل إلى شاي الصباح المعتاد أو غمس كيس من شاي الزنجبيل في الماء المغلي، تأكد من عدم إضافة أي سكر إليه إذا كنت تريد أفضل النتائج من هذا المشروب.

10- خل التفاح

يساعد خل التفاح على تقليل الشهية ويحفز عملية الأيض، لذلك يمكن أن يكون رفيقا رائعا لحرق الكرش.

يمكنك شرب خل التفاح صباحا، اخلط ملعقة صغيرة مع كوب من الماء واشربه قبل تناول وجبة الإفطار.