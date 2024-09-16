9 فوائد للإقلاع عن السكر الأبيض والبني

يوفر الإقلاع عن تناول السكر الأبيض والسكر البني العديد من الفوائد الصحية، فما هي؟

من تلك الفوائد فقدان الوزن وتقليل دهون البطن وتحسين مظهر الجلد وزيادة مستويات الطاقة وتحسين التركيز. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض الكبد الدهني مع استقرار الحالة المزاجية وتقليل نوبات الجوع المتكررة.

ويعد الإقلاع عن تناول السكر المكرر أحد أفضل القرارات التي ستتخذها على الإطلاق من أجل صحتك العامة. لن يساعدك ذلك فقط على إنقاص الوزن وإدارة نسبة السكر في الدم، بل سيبقي أيضا مجموعة من الأمراض تحت السيطرة.

وفيما يلي جميع فوائد إزالة هذا "القاتل الصامت" من نظامك الغذائي:

1- فقدان الوزن

يمكن أن يساعدك قول وداعا للسكر في التخلص من الوزن الزائد بطريقة مستدامة. إذا تمكنت من الاستمرار في تقييد تناول السكر، فيمكنك الحفاظ على فقدان الوزن مدى الحياة وتصبح في أفضل حالاتك.

يعني تقليل تناول السكر المكرر من نظامك الغذائي أنك لم تعد تتناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية فارغة أو منخفضة الألياف مثل البسكويت والخبز والمعكرونة وما إلى ذلك.

ويمكن أن يكون السكر مسببا للتعود عليه وقد يتسبب في الإفراط في تناوله. يعني الإقلاع عن تناول السكر المكرر أيضا أنك تأخذ فترات راحة أقل لتناول الوجبات الخفيفة أو تقلل من السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

2- التخلص من دهون البطن

يمكن أن تؤدي الأطعمة الغنية بالسكر إلى زيادة رواسب الدهون الحشوية الخطيرة حول القلب والبطن، وهذا قد يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية.

ويقول الخبراء إن السكر يمكن أن يؤدي إلى استجابة التهابية تضع الجسم في حالة من التوتر، وهذا يؤدي إلى بدء تخزين الدهون في البطن وحولها. ويرفع السكر والمنتجات المكررة الأخرى مستويات الأنسولين في الجسم، وهذا يؤدي إلى تخزين الجسم للدهون. ويعد الإقلاع عن تناول السكر أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخلص من دهون البطن المزعجة.

3- إبطاء شيخوخة الجلد

قد يؤدي تقليل تناول السكر من نظامك الغذائي إلى فوائد غير متوقعة لمظهر بشرتك. تقول الأبحاث إن تقليل تناول السكر يرتبط ببشرة أكثر شبابا لأنه يؤخر شيخوخة الجلد. ويؤدي اتباع نظام غذائي غني بالسكر إلى إنتاج مواد في الجسم ترتبط بشيخوخة الجلد بشكل أسرع.

4- الشعور بمزيد من النشاط

أحد التغييرات القليلة الأولى التي ستشعر بها بعد إيقاف السكر أو تقليل تناوله بشكل كبير هي زيادة مستويات الطاقة. عندما تقلل من تناول السكر المكرر والوجبات الخفيفة، تصبح مستويات السكر لديك أكثر توازنا، وهذا يساعدك في الحفاظ على مزاج ومستويات طاقة أكثر ثباتا خلال اليوم. وستشعر بنعاس أقل، وستختبر صفاء الذهن.

5- لا نعاس بعد الوجبات

إذا شعرت بالنعاس بعد تناول الوجبات، وخاصة بعد الغداء، فإن التوقف عن تناول السكر قد يجعل هذا شيئا من الماضي. إن تناول نظام غذائي منخفض السكر وعالي الألياف والبروتين سيضمن لك البقاء متيقظا حتى بعد تناول الغداء حيث تكون مستويات الجلوكوز في الدم أكثر توازنا. ويرتبط تناول الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض بمستوى طاقة ومزاج ثابت طوال اليوم.

6- تركيز أفضل

عندما تشعر بنعاس أقل ونشاط أكبر، يزداد تركيزك وإنتاجيتك، وهذا قد يؤدي إلى إدارة أفضل ليومك، والمزيد من الوقت الجيد لك ولعائلتك.

7- تقليل خطر الإصابة بالكبد الدهني

إن عدم الانغماس في تناول الأطعمة السكرية يمكن أن يحسن صحة الكبد بشكل كبير ويقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني. ويمكن أن يساعد الامتناع عن تناول السكر في تقليل دهون الكبد وتحسين وظائف الأعضاء الداخلية.

8- نوبات جوع أقل

يتم تكسير السكر المكرر بسرعة في الجسم؛ وهذا قد يسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم. ويمكن أن يجعلك تناول الأطعمة الغنية بالسكر تشعر بالجوع بشكل متكرر؛ حيث يتم هضمه بسرعة. وكلما زاد عدد السعرات الحرارية التي تتناولها، زاد وزنك. ومن خلال إزالة السكر المكرر من النظام الغذائي، يتم تقييد تناول السعرات الحرارية.

9- انخفاض خطر الإصابة بنوبة قلبية

ويمكن أن يؤدي تناول كمية أقل من السكر أيضا إلى تقليل خطر الإصابة بمرض السكري. ويمكن أن يزيد مرض السكري من خطر ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، وهذا قد يزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وفقا للمعهد الوطني للصحة.