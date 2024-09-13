منظمة الصحة العالمية تضيف لقاحا لجدري القردة إلى قائمة التأهيل المسبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية -في بيان اليوم الجمعة- إضافة لقاح جدري القردة الذي تنتجه شركة "بافاريان نورديك" إلى قائمة التأهيل المسبق ليكون أول لقاح من هذا النوع توافق عليه المنظمة لاحتواء انتشار المرض في الدول الأفريقية.

والتأهيل المسبق من قبل منظمة الصحة العالمية يعني أن الدواء آمن وفعال. ويساعد التأهيل المسبق الدول النامية، التي لا يملك الكثير منها التكنولوجيا والموارد اللازمة لإجراء فحوصات على سلامة وفاعلية اللقاحات، في الحصول على اللقاح.

بدأ التفشي الحالي للمرض في أوائل عام 2023 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي شهدت معظم حالات الإصابة البالغة 37 ألفا و500 حتى 28 يوليو/تموز. وانتشر المرض إلى 15 دولة أفريقية، وفقا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس "التأهيل المسبق لأول لقاح لجدري القردة خطوة مهمة في مكافحتنا للمرض، سواء في إطار تفشيه في أفريقيا في الوقت الحالي، أو في المستقبل".

وأعلنت المنظمة الشهر الماضي جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وجدري القردة هو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق المخالطة المباشرة، وتسبب أعراضا خفيفة لدى معظم المصابين لكن يمكنها أن تؤدي للوفاة.