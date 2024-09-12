‫عدم القدرة على التجشؤ.. علام يدل؟

يعاني بعض الأشخاص من عدم القدرة على ‫التجشؤ، فعلام يدل ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، قال الدكتور ألكسندر ماينكا إن عدم القدرة على ‫التجشؤ يدل على الإصابة بما يسمى "الخلل الوظيفي الحلقي البلعومي ‫الرجعي" (Retrograde Cricopharyngeal Dysfunction)، وهو خلل يحدث في ‫عضلات المريء العلوية.

‫انتفاخ وغثيان

‫وأوضح كبير الأطباء في عيادة أمراض السمع والتخاطب التابعة لمستشفى ‫شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين أنه إلى جانب عدم القدرة على التجشؤ ‫تشمل أعراض هذا المرض المعروف اختصارا بـ"أر-سي بي دي" (R-CPD) انتفاخ البطن والشعور ‫بالتوعك والغثيان وألم في الصدر، خاصة بعد تناول الطعام.

‫وتشمل الأعراض أيضا أصوات غرغرة مسموعة ومزعجة فوق الصدر أو في منطقة ‫أسفل الرقبة، الأمر الذي يسبب حرجا بالغا للمريض.

‫حقن بالبوتوكس

‫وأشار الدكتور ماينكا إلى أنه يتم علاج "الخلل الوظيفي الحلقي البلعومي ‫الرجعي" من خلال حقن العضلة العاصرة العلوية للمريء (العضلة الحلقية ‫البلعومية السفلية)، والتي تقع خلف الحنجرة مباشرة، بمادة البوتوكس، مما ‫يساعد العضلة على استعادة وظيفتها.