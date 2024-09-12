عدم القدرة على التجشؤ.. علام يدل؟
يعاني بعض الأشخاص من عدم القدرة على التجشؤ، فعلام يدل ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، قال الدكتور ألكسندر ماينكا إن عدم القدرة على التجشؤ يدل على الإصابة بما يسمى "الخلل الوظيفي الحلقي البلعومي الرجعي" (Retrograde Cricopharyngeal Dysfunction)، وهو خلل يحدث في عضلات المريء العلوية.
انتفاخ وغثيان
وأوضح كبير الأطباء في عيادة أمراض السمع والتخاطب التابعة لمستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين أنه إلى جانب عدم القدرة على التجشؤ تشمل أعراض هذا المرض المعروف اختصارا بـ"أر-سي بي دي" (R-CPD) انتفاخ البطن والشعور بالتوعك والغثيان وألم في الصدر، خاصة بعد تناول الطعام.
وتشمل الأعراض أيضا أصوات غرغرة مسموعة ومزعجة فوق الصدر أو في منطقة أسفل الرقبة، الأمر الذي يسبب حرجا بالغا للمريض.
حقن بالبوتوكس
وأشار الدكتور ماينكا إلى أنه يتم علاج "الخلل الوظيفي الحلقي البلعومي الرجعي" من خلال حقن العضلة العاصرة العلوية للمريء (العضلة الحلقية البلعومية السفلية)، والتي تقع خلف الحنجرة مباشرة، بمادة البوتوكس، مما يساعد العضلة على استعادة وظيفتها.