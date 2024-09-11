وفد طبي قطري يزور السودان لإجراء عمليات جراحية للمتأثرين بالحرب

وصل إلى السودان فريق طبي قطري يوم الاثنين لإجراء أكثر من 100 عملية جراحية للمرضى في مستشفى عثمان دقنة بمدينة بورتسودان، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة السودانية، ضمن القوافل الطبية التي تبرعت بها جمعية الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نقلتها منصات محلية تدشين وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، ووالي ولاية البحر الأحمر مصطفى محمد نور، والسفير القطري بالسودان محمد إبراهيم السادة، ورئيس جمعية الهلال الأحمر القطري بالسودان، العمليات الجراحية في مجالات المسالك البولية والجراحة العامة وجراحة الأطفال والمخ والأعصاب، بحسب بيان وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأثنى وزير الصحة السوداني على "الدعم القطري المستمر للقطاع الصحي في السودان"، مشيرا إلى أن السفير ظل يعمل مع الوزارة في التجهيز للمساعدات الطبية ومقابلة احتياجات القطاع الصحي، بحسب بيان الوزارة.

وأكد سفير دولة قطر "دعم بلاده المستمر للسودان منذ بداية الأزمة وسدّ الاحتياجات التي تلزم القطاع الصحي، مشيرا إلى أن الدعم "شمل المجالات الطبية والإنسانية ومعرفة الاحتياج الكلي من أدوية ومعدات طبية".

وأعلن الهلال الأحمر القطري عبر بيان عن "انطلاق أنشطة القافلة الجراحية المتعددة التخصصات في السودان"، موضحا أنه "خلال يومين أجريت 12 عملية من إجمالي 130 عملية يُستهدف إجراؤها مجانا في تخصصات الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية والأطفال في مستشفى الأمير عثمان دقنة بمدينة بورتسودان".

ومن جانبه، قال رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري بالسودان صلاح الدعاك إن هذه العمليات تأتي ضمن قافلة الجراحات العامة المتعددة التخصصات التي ينظمها الهلال الأحمر القطري بمشاركة عدد من الأطباء من دولة قطر والسودان، وإن خطة القافلة ستتواصل لتشمل مدينتي عطبرة وكسلا.

وأكد استشاري المسالك البولية ورئيس وفد الجراحين القطريين عبد الله النعيمي "أن القافلة تتضمن ورشة عمل جراحي لتبادل الخبرات بين الاختصاصيين في كل من السودان وقطر للتنمية".

أما المدير العام لمستشفى عثمان دقنة، محمد كمال، فأشاد بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية.

وأعرب عن أمله أن تمتد الشراكة لتشمل جوانب دعم توفير المستهلكات ومجمع العمليات والطوارئ، وأضاف أن "الأسبوع القادم سيشهد إجراء عمليات الجراحة العامة لـ٦٠ مريضا، تليها جراحة الأطفال والمخ والأعصاب".