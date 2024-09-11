‫التجشؤ الحامضي والمستمر ينذر بحرقة المعدة

قال الدكتور أولريش تابه إن التجشؤ ‫المستمر ينذر بالإصابة بحرقة المعدة، والتي تحدث بسبب ضعف العضلة التي ‫تغلق مدخل المعدة.

‫‫وأوضح رئيس الرابطة المهنية لأطباء الجهاز الهضمي في ألمانيا أنه بسبب ‫ضعف هذه العضلة يتدفق حمض المعدة ومحتويات المعدة الأخرى بشكل متكرر إلى ‫المريء، مما يؤدي إلى تهيج الغشاء المخاطي الحساس هناك، والنتيجة هي ‫شعور بالحرقان خلف عظمة الصدر، والذي يمكن أن يمتد إلى الرقبة، إلى جانب ‫التجشؤ الحامضي.

‫تعديل النظام الغذائي

‫ولمواجهة حرقة المعدة، أوصى تابه بتعديل النظام الغذائي، حيث ينبغي ‫الابتعاد عن الوجبات الدسمة والأطعمة الحريفة والأطعمة الشديدة الحموضة ‫مثل صلصة الخل وكذلك المشروبات الغازية.

‫ومن المفيد أيضا عدم تناول كميات كبيرة من الطعام، لا سيما قبل الذهاب ‫إلى الفراش، نظرا لأنه عند الاستلقاء على السرير مع معدة ممتلئة تدفع ‫الجاذبية حمض المعدة نحو الأعلى باتجاه المريء.

‫ومن المهم أيضا عدم الإفراط في تناول الكافيين مع الإقلاع عن التدخين، ‫بالإضافة إلى تجنب التوتر النفسي.

‫وفي حال تكرار المعاناة من حرقة المعدة، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، ‫نظرا لأنها قد تنذر حينئذ بالإصابة بالارتجاع المعدي المريئي.