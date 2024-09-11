‫ارتفاع ضغط الدم يهددك بالعمى

قالت الجمعية الألمانية لارتفاع ضغط ‫الدم إن ارتفاع ضغط الدم ينطوي على مخاطر جسيمة على العين، حيث إنه ‫يتسبب في تدهور سريان الدم ويشكل عبئا على الأوعية الدموية الدقيقة ‫ويعزز التسربات ويتسبب في تكون الجلطات، مما قد يؤدي إلى تلفيات جسيمة ‫بالشبكية، وفي أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالعمى.

‫تشوش الرؤية

‫وأوضحت الجمعية أنه ينبغي للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم استشارة ‫طبيب العيون فور ملاحظة أية مشاكل في الرؤية مثل تشوش الرؤية وفقدان المجال البصري، وذلك للخضوع للعلاج في الوقت المناسب تجنبا للعواقب ‫الوخيمة المحتملة.

‫يشار إلى أن ضغط الدم الطبيعي هو أقل من 120/80 ملم زئبق، في حين تعتبر قيم ‫ضغط الدم، التي تبلغ 140/90- ملم زئبق وما فوق، مرتفعة للغاية.

‫جدير بالذكر أنه بخلاف ارتفاع ضغط الدم ينطوي أيضا ارتفاع مستوى السكر ‫بالدم وارتفاع مستوى الكوليسترول على مخاطر على العين.