ألم الرأس الطاعن يشير إلى هذه الحالة

قال البروفيسور أولريش بولكوفسكي إن ‫الصداع النصفي هو صداع مزمن على جانب واحد من الرأس، يحدث في صورة نوبات ‫ألم متكررة وشديدة تعيق المرء عن ممارسة حياته بشكل طبيعي.

‫ألم طاعن

‫وأوضح طبيب الأعصاب الألماني أن أعراض الصداع النصفي تتمثل في الشعور ‫بألم طاعن ونابض بالمعنى الحرفي في الرأس، مشيرا إلى أن الأمر يزداد ‫سوءا عند ممارسة مجهود بدني أثناء نوبة الصداع النصفي مثل صعود الدرج.

وتشمل أعراض الصداع النصفي أيضا الغثيان والقيء والحساسية للضوء، إلى ‫جانب ما يعرف بالهالة، وهي عبارة عن وميض في المجال البصري، مما قد يجعل القراءة صعبة على سبيل المثال، بالإضافة إلى التنميل في اليدين أو ‫الوجه.

‫وأضاف بولكوفسكي أن أسباب الإصابة بالصداع النصفي غير معلومة على وجه ‫الدقة حتى الآن، ولكن يشتبه في وجود استعداد وراثي، تؤدي على أساسه عوامل داخلية وخارجية مختلفة "المحفزات" إلى حدوث نوبات الألم.

‫سبل العلاج

وعلى الرغم من أن الصداع النصفي غير قابل للشفاء، فإنه يمكن الحد من ‫أعراضه بواسطة الأدوية مثل مسكنات الألم ومضادات الغثيان والقيء وأدوية ‫التريبتان.

‫وإلى جانب العلاج الدوائي، ينبغي أيضا اتباع بعض التدابير العامة مثل ‫الراحة وتجنب المثيرات وممارسة تقنيات الاسترخاء.