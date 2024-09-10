البروكلي والكرنب والقرنبيط تقلل خطر الجلطات القلبية والسكتات الدماغية

كشفت دراسة أن الخضراوات الصليبية -مثل البروكلي والملفوف والكرنب والقرنبيط- تخفض ضغط الدم مقارنة بالخضراوات الجذرية وخضراوات القرع، لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

أي الخضراوات أفضل لصحة القلب؟

وجد الباحثون من جامعة إديث كوان الأسترالية أن تناول 4 حصص يوميا من الخضراوات الصليبية أدى إلى انخفاض كبير في ضغط الدم مقارنة بتناول 4 حصص يوميا من الخضراوات الجذرية وخضراوات القرع مثل الجزر، والبطاطا، والبطاطا الحلوة، واليقطين. ونشرت نتائج الدراسة في مجلة بي إم سي ميدسين في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري.

وقالت طالبة الدكتوراه بجامعة إديث كوان، إيما كونولي "المركبات التي تسمى الغلوكوسينولات، والتي توجد بشكل شبه حصري في الخضراوات الصليبية، تبين أنها تخفض ضغط الدم في الحيوانات، ولكن الأدلة على ذلك في البشر كانت محدودة حتى الآن".

وأضافت -وفقا لموقع يوريك أليرت-: "تحتوي الخضراوات الصليبية أيضا على عدة مكونات أخرى من المحتمل أن توفر فوائد إضافية في خفض ضغط الدم، مثل النترات وفيتامين ك".

وأوضحت أن زيادة تناول الخضراوات يُوصى به على نطاق واسع للحد من مخاطر أمراض القلب، وأن الدراسات السابقة أظهرت أن الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والملفوف وكرنب بروكسل لها علاقة أقوى بخفض مخاطر أمراض القلب مقارنة بالخضراوات الأخرى. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هذه الخضراوات تستهلك عالميا، فإن الخضراوات الصليبية تشكل عادة جزءًا صغيرا من إجمالي استهلاك الخضراوات.

وأشارت د. لورين بليكينهورست، الباحثة الرائدة في جامعة إديث كوان وزميلة مؤسسة القلب الأسترالية، إلى أن أقل من 1 من كل 15 بالغا أستراليا يستوفي حاليا التوصيات المتعلقة بتناول الخضراوات، وأن هذا الرقم استمر في التراجع على مر السنين.

وقالت "الخضروات الصليبية هي المجموعة الأقل استهلاكا من بين الخضراوات. إذا تمكن الناس من زيادة تناولهم لهذه المجموعة من الخضراوات، فسيحصلون على فوائد أكبر من حيث خفض ضغط الدم والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل".

تجربة على البشر

تم إجراء الدراسة على مدار 6 أسابيع، حيث أكمل المشاركون فترتين غذائيتين امتدت كل فترة لأسبوعين، ويفصل بينهما أسبوعان اتبعوا خلالهما نظامهم الغذائي المعتاد.

أثناء إحدى فترات التدخل، تناول المشاركون 4 حصص (الحصة تعادل كوبا نيئا من الخضار النيئة أو نصف كوب مطبوخ) من الخضراوات الصليبية يوميا على شكل حساء مع الغداء والعشاء، في حين تناولوا في فترة التدخل الأخرى حساء الخضراوات الجذرية وخضراوات القرع. وتم قياس ضغط الدم للمشاركين بشكل مستمر لمدة 24 ساعة قبل وبعد فترتي التدخل، وأظهرت النتائج فرقا بمقدار 2.5 ملم زئبقي في انخفاض ضغط الدم لصالح تناول الخضراوات الصليبية مقارنة بالخضراوات الجذرية وخضراوات القرع.

ظل النظام الغذائي وأسلوب الحياة للمشاركين ثابتا طوال فترة الدراسة، مما يشير إلى أن الانخفاض في ضغط الدم لم يتأثر بهذه العوامل.

يمكن لهذا الانخفاض في ضغط الدم أن يترجم إلى انخفاض بنسبة تقارب 5% في خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ورحبت مؤسسة القلب الأسترالية بنتائج البحث، حيث قالت مديرة برنامج الصحة القلبية، كيم لانج، إن النتائج مثيرة للاهتمام.

وأضافت "تشجع مؤسسة القلب الناس على تناول مجموعة متنوعة من الخضراوات يوميا كجزء من نظام غذائي صحي للقلب. يمكنك تجربة إضافة الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي أو الكرنب، إلى وجباتك".