متبرع بالكلية؟ لا تقلق.. الخطر أقل كثيرا من الماضي

يعتمد الأشخاص الذين يعانون من أعضاء معيبة أو الذين نجوا من حوادث السيارات غالبا على النبلاء ولطف أحبائهم أو الغرباء للحصول على الدم والأعضاء.

بالنسبة للمتبرعين بالأعضاء الحيوية مثل الكلى، كان هناك دائما قلق من أن الكلية المتبقية قد تفشل أو أن عملية الاستخراج قد تسوء.

ولكن وفقا لبحث نشرته الجمعية الطبية الأميركية وأجراه فريق بقيادة باحثين في مركز لانجون الصحي بجامعة نيويورك الأميركية (NYU Langone Health)، فقد انخفض خطر الوفاة بسبب إزالة الكلية لإجراء عملية زرع إلى النصف مقارنة بما كان عليه قبل عقد من الزمان وأقل بكثير مما كان عليه في التسعينيات.

وبحلول عام 2022، فقد حدثت وفاة واحدة فقط لكل 10 آلاف متبرع، وفق ما أعلن الفريق الطبي في بحثه، بعد تقييم 3 عقود من السجلات الطبية لما يقرب من 165 ألف شخص.

الوفيات نادرة جدا

وقال آلان ماسيه، مدير مركز البحوث التطبيقية الجراحية والزرع "سي-إس تي إيه آر" (C-STAR) Core الكمي في كلية جروسمان للطب (NYU Grossman) "تشير نتائجنا إلى أن الوفيات بين المتبرعين نادرة للغاية، والإجراء أكثر أمانا من أي وقت مضى".

ويواجه المتبرعون الذكور الذين لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم خطرا أعلى من غيرهم إذا تبرعوا بالكلية، وهو إجراء يترك أثرا أقل مما كان عليه في السابق.

"لقد تغيرت الطرق الجراحية بشكل كبير منذ التسعينيات، حيث تم استبدال استئصال الكلية المفتوح، الذي يقوم فيه الجراحون بعمل شق من 6 إلى 8 بوصات لإزالة الكلية، تقريبا تماما باستئصال الكلية بالمنظار"، وفقا للفريق.

يسمح هذا الخيار الأقل تطفلا، والذي يستخدم كاميرا يتم إدخالها من خلال أنبوب رفيع، بإزالة العضو من خلال شق أصغر بكثير.