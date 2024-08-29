قضم الأظافر.. لماذا يفعله الأطفال؟ وكيف نوقفه؟

لدى العديد من الأطفال عادة قضم الأظافر. ربما يفعل طفلك ذلك أيضًا. فما العواقب المحتملة؟ ولماذا يفعلون ذلك؟ وكيف يمكنك إيقافهم؟

تقول طبيبة الأطفال مونيكا نيهاوس إن التوتر والضغط هما غالبًا المحفزات لقضم الأظافر. "يمنحهم ذلك راحة مؤقتة في المواقف غير السارة عاطفيًا وجسديًا".

يبدأ الأطفال عادةً في قضم أظافرهم في سن 3 أو 4 سنوات. غالبًا ما يتخلصون من هذه العادة، ولكن ليس دائمًا.

يمكن أن تؤدي عضة الأظافر ليس فقط إلى الإصابة بالعدوى القبيحة في سرير الظفر، ولكن أيضًا إلى تلف الأسنان الأمامية، ووضع ضغط غير مبرر على الفك، مما قد يسبب مشاكل خاصة.

كما أنه يزيد من احتمال الإصابة بالأمراض من الجراثيم التي تنتقل من الأيدي -والأطفال الصغار على وجه الخصوص يضعونها في كل مكان- إلى الفم، كما تحذر نيهاوس.

حيرة الآباء

غالبًا ما يكون الآباء في حيرة من أمرهم بشأن طريقة إيقاف هذه العادة. التهديدات والعقوبات ليست أمرا صائبا، حيث يمكن أن تجعل عضة الأظافر أسوأ.

لا يعمل دائمًا طلاء الأظافر المرير الطعم الذي يمنع العض. والإستراتيجية أفضل هي تشجيع الطفل على التوقف ومرافقته خلال هذه الإستراتيجية. إليك فكرة واحدة: ضع ملصقًا على شكل نجمة في التقويم لكل يوم لا يقضم فيه الطفل أظافره. عندما تتراكم لمدة أسبوعين، يحصل الطفل على مكافأة.

يسهل إقلاع طفلك عن عضة الأظافر إذا كنت تعرف المواقف التي تحدث فيها عادةً. ثم يمكنك التخلص من بعض المحفزات، ربما البرامج التلفزيونية التي تهيج الطفل.

يمكن المساعدة أيضًا في تقليم وتسوية أظافر الطفل بانتظام. تقول نيهاوس "قد يكون قضم الأظافر أقل إغراءً إذا كان هناك قليل من الظفر للعض".

إذا فشلت كل هذه الجهود، يجب أن تأخذ الطفل إلى طبيب الأطفال. الأمر نفسه ينطبق على البشرة حول الظفر المصابة بالعدوى أو نزف سرير الظفر.

يمكن أن يكون العلاج السلوكي المعرفي علاجًا فعالا. بمساعدة معالج نفسي، يتعلم الطفل كيفية التعامل بشكل أفضل مع الإجهاد وتجنب عضة الأظافر.