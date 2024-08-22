التهاب ملتحمة العين لدى الأطفال.. متى تجب استشارة الطبيب؟

أوردت مجلة "إلتيرن" أن التهاب ملتحمة العين لدى الأطفال هو التهاب بكتيري أو فيروسي يصيب ملتحمة العين، أي الغشاء المخاطي، الذي يربط بين مقلة العين والجفون.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن أعراض التهاب ملتحمة العين تتمثل في احمرار العين المصحوب بحكة، مع إفرازات بيضاء مائلة إلى الصفرة، بالإضافة إلى التصاق العيون بعد النوم.

حمى

وأضافت "إلتيرن" أن التهاب ملتحمة العين غالبا ما يشفى من تلقاء نفسه، مشيرة إلى ضرورة استشارة الطبيب إذا لم يكن هناك تحسن بعد يومين إلى 3 أيام أو إذا كان الالتهاب مصحوبا بحمى.

ويتم علاج التهاب ملتحمة العين تبعا للسبب، إذ يتم العلاج بواسطة قطرات العين المحتوية على مضادات حيوية إذا كانت البكتيريا هي سبب الالتهاب. كما ينبغي تنظيف العين جيدا، إذ تتم إزالة الإفرازات بواسطة ضمادة العين، على أن يتم المسح من الخارج إلى الداخل باتجاه الأنف.

وللحيلولة دون انتقال العدوى، ينبغي عدم مشاركة المناشف مع الآخرين، مع مراعاة غسل اليدين جيدا.