ماذا تعرف عن ألم العضلات الروماتيزمي؟

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم إن ألم العضلات الروماتيزمي هو أحد أمراض المناعة الذاتية الروماتيزمية الالتهابية؛ حيث يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم نفسها، ويُعرف أيضا بروماتيزم الأنسجة الرخوة الالتهابية أو الروماتيزم العضلي.

عوامل وراثية ومؤثرات خارجية

وأوضحت الجمعية أن أسباب الإصابة بألم العضلات الروماتيزمي غير معلومة على وجه الدقة، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى العوامل الوراثية والمؤثرات الخارجية مثل العدوى، مشيرة إلى أنه يصيب كبار السن في الغالب، وخاصة النساء.

وتتمثل أعراض ألم العضلات الروماتيزمي في ألم في العضلات (خاصة في الكتف والرقبة ومنطقة حزام الحوض) وتصلب العضلات والمفاصل في الصباح، بالإضافة إلى متاعب عامة مثل التعب والحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن والمزاج الاكتئابي.

عواقب وخيمة

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على ألم العضلات الروماتيزمي؛ حيث قد يصاب المريض بما يعرف بالتهاب الشرايين ذات الخلايا العملاقة، أي التهاب الشرايين الكبيرة والمتوسطة الحجم، وخاصة الشرايين الصدغية، والذي يتجلى في الصداع الشديد وآلام الفك عند المضغ واضطرابات الرؤية.

وإذا تُرك هذا الالتهاب دون علاج، فإنه يمكن أن يؤدي إلى العمى ومضاعفات تهدد الحياة مثل السكتات الدماغية.

ويتم علاج ألم العضلات الروماتيزمي بواسطة الأدوية مثل الكورتيزون، بالإضافة إلى العلاج الطبيعي