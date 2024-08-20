الصحة العالمية تدعو للتطعيم ضد تفشي جدري القرود

أوصت منظمة الصحة العالمية الدول -التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من جدري القرود ظهرت مؤخرا في القارة الأفريقية- بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض.

ونظرا لتزايد عدد إصابات جدري القردة بالكونغو الديمقراطية مدفوعا بالسلالة "1 بي" التي سُجلت كذلك في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، أعلنت منظمة الصحة هذا المرض "طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا" في 14أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه هذه المنظمة.

وكانت المنظمة قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة عام 2022 عندما تفشى الوباء عبر السلالة "2 بي" في جميع أنحاء العالم.

وتم رفع أعلى مستوى من التأهب في مايو/أيار 2023، لكن منظمة الصحة أوصت جميع الدول بإعداد خطط مكافحة وطنية أو الحفاظ على قدرات المراقبة.

وقالت المنظمة العالمية إن هذه التوصيات لا تزال سارية لكنها أضافت أمس الاثنين توصيات تستهدف "الدول التي تشهد تفشيا للوباء، بينها الكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا".

كما أصدرت توصيات من بينها إطلاق خطط للنهوض بأنشطة التطعيم ضد الجدري (…) في المناطق التي تم فيها رصد إصابات، واستهداف الأفراد المعرضين للعدوى بشكل كبير (من يخالط المرضى أو يتصل بهم جنسيا وكذلك الأطفال ومن يعمل في مجال الرعاية الصحية).

تعزيز التعاون دون قيود

وفي ما يتعلق بالنقل الدولي، أوصت الصحة العالمية بـ"إنشاء أو تعزيز اتفاقات التعاون عبر الحدود حول مراقبة ومعالجة الإصابات المشتبه فيها بجدري القردة، ونقل المعلومات إلى المسافرين وشركات النقل".

وأشارت إلى ضرورة تطبيق ذلك "من دون اللجوء إلى القيود العامة على السفر والأنشطة التجارية والتي من شأنها أن تؤثر بلا جدوى على الاقتصادات المحلية أو الإقليمية أو الوطنية".

كما دعت منظمة الصحة البلدان المتضررة إلى إنشاء أو تعزيز آليات لتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز مراقبة الأمراض ورصدها، والتمييز بين السلالات وإبلاغ المنظمة عن الإصابات "في الوقت المناسب وبشكل أسبوعي".

كما حثت على تحسين الأبحاث ومكافحة الوصمة المرتبطة بالمرض وتحسين مهارات العاملين الصحيين في مجال مكافحة جدري القردة مع تزويدهم معدات الحماية الشخصية.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية سامويل-روجيه كامبا عن أمله في تلقي الجرعات الأولى من اللقاحات ضد وباء الجدري الأسبوع المقبل.

وقد أودى المرض في الكونغو الديمقراطية بما لا يقل عن 570 شخصا.

وقال مسؤول في وحدة الاستجابة -فضل عدم الكشف عن هويته- إن بلاده التي تعد حوالي 100 مليون نسمة "تعتزم تطعيم 4 ملايين شخص، من بينهم 3.5 ملايين طفل".

ومن جانب آخر، أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي السبت أنّه تمّ تسجيل إجمالي 18 ألفا و737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام في القارة.