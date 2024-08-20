صحة|الكونغو ( زائير )

الصحة العالمية تدعو للتطعيم ضد تفشي جدري القرود

Children stand at the Muja camp for the internally displaced persons amid an outbreak of Mpox, an infectious disease caused by the monkeypox virus that causes a painful rash, enlarged lymph nodes and fever, in Nyiragongo territory, near Goma in North Kivu province of the Democratic Republic of Congo August 19, 2024. REUTERS/Arlette Bashizi
أطفال بمخيم موجا للنازحين بجمهورية الكونغو وسط تفشي جدري القرود (رويترز)
20/8/2024-|آخر تحديث: 20/8/202408:26 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أوصت منظمة الصحة العالمية الدول -التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من جدري القرود ظهرت مؤخرا في القارة الأفريقية- بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض.

ونظرا لتزايد عدد إصابات جدري القردة بالكونغو الديمقراطية مدفوعا بالسلالة "1 بي" التي سُجلت كذلك في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، أعلنت منظمة الصحة هذا المرض "طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا" في 14أغسطس/آب، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه هذه المنظمة.

وكانت المنظمة قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة عام 2022 عندما تفشى الوباء عبر السلالة "2 بي" في جميع أنحاء العالم.

وتم رفع أعلى مستوى من التأهب في مايو/أيار 2023، لكن منظمة الصحة أوصت جميع الدول بإعداد خطط مكافحة وطنية أو الحفاظ على قدرات المراقبة.

FILE PHOTO: Dr. Tresor Wakilongo, verifies the evolution of skin lesions on the ear of Innocent, suffering from Mpox - an infectious disease caused by the monkeypox virus that sparks off a painful rash, enlarged lymph nodes and fever; at the treatment centre in Munigi, following Mpox cases in Nyiragongo territory near Goma, North Kivu province, Democratic Republic of the Congo رويترز
وكالة الصحة بالاتحاد الأفريقي: تسجيل 18737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدري القردة (رويترز)

وقالت المنظمة العالمية إن هذه التوصيات لا تزال سارية لكنها أضافت أمس الاثنين توصيات تستهدف "الدول التي تشهد تفشيا للوباء، بينها الكونغو الديمقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا".

كما أصدرت توصيات من بينها إطلاق خطط للنهوض بأنشطة التطعيم ضد الجدري (…) في المناطق التي تم فيها رصد إصابات، واستهداف الأفراد المعرضين للعدوى بشكل كبير (من يخالط المرضى أو يتصل بهم جنسيا وكذلك الأطفال ومن يعمل في مجال الرعاية الصحية).

تعزيز التعاون دون قيود

وفي ما يتعلق بالنقل الدولي، أوصت الصحة العالمية بـ"إنشاء أو تعزيز اتفاقات التعاون عبر الحدود حول مراقبة ومعالجة الإصابات المشتبه فيها بجدري القردة، ونقل المعلومات إلى المسافرين وشركات النقل".

وأشارت إلى ضرورة تطبيق ذلك "من دون اللجوء إلى القيود العامة على السفر والأنشطة التجارية والتي من شأنها أن تؤثر بلا جدوى على الاقتصادات المحلية أو الإقليمية أو الوطنية".

كما دعت منظمة الصحة البلدان المتضررة إلى إنشاء أو تعزيز آليات لتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ على المستويين الوطني والمحلي، وتعزيز مراقبة الأمراض ورصدها، والتمييز بين السلالات وإبلاغ المنظمة عن الإصابات "في الوقت المناسب وبشكل أسبوعي".

A test tube labelled "Mpox virus positive" is held in this illustration taken August 20, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
أنبوب اختبار فيروس جدري القرود (رويترز)

كما حثت على تحسين الأبحاث ومكافحة الوصمة المرتبطة بالمرض وتحسين مهارات العاملين الصحيين في مجال مكافحة جدري القردة مع تزويدهم معدات الحماية الشخصية.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية سامويل-روجيه كامبا عن أمله في تلقي الجرعات الأولى من اللقاحات ضد وباء الجدري الأسبوع المقبل.

وقد أودى المرض في الكونغو الديمقراطية بما لا يقل عن 570 شخصا.

وقال مسؤول في وحدة الاستجابة -فضل عدم الكشف عن هويته- إن بلاده التي تعد حوالي 100 مليون نسمة "تعتزم تطعيم 4 ملايين شخص، من بينهم 3.5 ملايين طفل".

ومن جانب آخر، أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأفريقي السبت أنّه تمّ تسجيل إجمالي 18 ألفا و737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام في القارة.

المصدر : الفرنسية