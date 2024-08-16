تقنية واعدة لعلاج الرجفان الأذيني

استخدم أطباء القلب في عيادة نظم القلب في مايو كلينك بالولايات المتحدة مصدر طاقة جديدا ومبتكرا لعلاج الرجفان الأذيني بشكل آمن وناجح. وحصل علاج "الاستئصال بالمجال النبضي" على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، مما مثّل إنجازا كبيرا توج سنوات طويلة من البحث، تفوق في عدد من الجوانب على الاستئصال التقليدي.

الرجفان الأذيني

يُعتبر الرجفان الأذيني اضطرابا في نظم القلب يؤدي إلى تسارع ضربات القلب بشكل غير منتظم، مما قد يتسبب في تكوّن جلطات دموية في القلب، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، سيتم تشخيص 12.1 مليون شخص في الولايات المتحدة بالرجفان الأذيني أي أكثر من ضعف العدد عام 2010. وعلى الصعيد العالمي، يزداد عدد المرضى الذين يتم تشخيصهم بالرجفان الأذيني.

وأحيانا لا يسبب الرجفان الأذيني أية أعراض، ولا يكون لدى المصاب أدنى فكرة عن أن نبضات القلب لديه غير منتظمة، ويتم اكتشاف الحالة عند إجراء الفحص الروتيني. وقد تشمل الأعراض خفقان القلب، فيشعر المريض كأن قلبه يرفرف، أو ينبض بشكل غير منتظم، ويستمر ذلك غالبا بضع ثوان، وربما دقائق وعدم انتظام ضربات القلب، حيث قد ينبض القلب بسرعة كبيرة.

ويمكن للأطباء استخدام الأدوية والعلاجات لمساعدة القلب على استعادة النظم الطبيعي، لكن بعض المرضى يعانون من رجفان أذيني مستمر ويزداد الأمر سوءا مع مرور الوقت. وتم استخدام علاج الاستئصال لعلاج هؤلاء المرضى على مدى عقدين من الزمن، لكن الاستئصال بالمجال النبضي يستخدم نهجا مختلفا.

الاستئصال التقليدي بمواجهة النبضي

تم استخدام الاستئصال تقليديا كعلاج ثانوي للذين يعانون من الرجفان الأذيني ويعانون من أعراض منهكة، ولم تنجح الأدوية في السيطرة على المرض.

ويقوم الطبيب عند اجراء الاستئصال بتوجيه أنبوب قسطرة رفيع مرن عبر وريد كبير إلى القلب، ويصدر جهاز مثبت في طرف أنبوب القسطرة طاقة تدمر البقع الصغيرة من أنسجة القلب التي تسبب خللا كهربائيا في القلب.

وبدلا من تطبيق الحرارة أو البرودة كما هو الحال في الاستئصال التقليدي، تستخدم تقنية الاستئصال بالمجال النبضي طاقة عالية قصيرة تُسمى "التثقيب الكهربائي غير العكوس" للتأثير على الأنسجة القلبية التي تسبب الرجفان الأذيني. وتم تطبيق العلاج بالمجال النبضي بنجاح على المرضى في مايو كلينك في روتشستر خلال فبراير/شباط 2024. ومنذ ذلك الحين، استخدم أخصائيو القلب العلاج بالمجال النبضي لعلاج أكثر من 200 مريض يعانون من الرجفان الأذيني.

المعيقات كانت مصدر الإلهام لهذا الابتكار

يقول الدكتور سراج كابا، اختصاصي في فيزيولوجيا القلب الكهربائية في مايو كلينك في روتشستر، مينيسوتا "النهج التقليدي باستخدام مصادر الطاقة الحرارية لعلاج الرجفان الأذيني، التردد الراديوي، الليزر، الطاقة الباردة. كلها تحمل مخاطر الإصابة بالأجزاء القريبة مثل المريء والعصب الحجابي".

وكانت تكنولوجيا الاستئصال بالمجال النبضي قيد التطوير لأكثر من 18 عاما. وبدأ البحث الرائد في مايو كلينك علاج الاستئصال تحت إشراف اختصاصي آخر في فيزيولوجيا القلب الكهربائية وهو المخترع المبدع الدكتور صامويل ج. أسيرفاثام الذي كان لديه اهتمام متزايد في تطوير مصادر طاقة جديدة تسمح بتأثير انتقائي على أنسجة القلب.

ويقول كابا "المبدأ الذي يستند إليه الاستئصال بالمجال النبضي هو أنه، اعتمادا على تركيبة أغشية الخلايا لأنواع مختلفة من الأنسجة، قد تكون بعض الأنسجة لها عتبات طاقة مختلفة يمكن أن تكون ميتة أو مستأصلة بينما يتم الحفاظ على أنواع أخرى من الأنسجة، وقد اقترح من خلال مئات التجارب قبل السريرية أن الاستئصال بالمجال النبضي للنسيج القلبي يمكن أن يسمح بنهج محدد لاستئصال أنسجة القلب مع تجنب الإصابة الجانبية لهياكل مثل المريء أو العصب الحجابي".

فوائد الاستئصال بالمجال النبضي

يمكن أن يؤدي الاستئصال بالمجال النبضي إلى تقليل مدة الإجراءات، مع تقليل وقت التخدير وإزالة بعض المخاطر المرتبطة بالاستئصال التقليدي للرجفان الأذيني.

ويقول الدكتور كابا وفقا لموقع يوريك أليرت "تقليل المخاطر وجعل العلاجات الفعالة متاحة على نطاق أوسع أمر حاسم لتقديم العلاج لأكبر عدد ممكن من المرضى".

ويضيف كابا "يوجد عدد متزايد من الأدلة التي تدعم التحكم في النظم بشكل أكثر عدوانية باستخدام الاستئصال، سواء في وقت مبكر من تشخيص الرجفان الأذيني لتحقيق نتائج أفضل على المدى الطويل أو في سياق الأمراض المصاحبة الأخرى مثل فشل القلب، حيث أظهر الاستئصال تقليل الوفيات".

الخطوات التالية

تشير البيانات المبكرة من التجارب قبل السريرية إلى أن الاستئصال بالمجال النبضي قد يكون متفوقًا على النهج الحالي القائم على الطاقة الحرارية في هذا المجال. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع الدكتور كابا نموا سريعا وتطورا في علاج المجال النبضي.

ويوضح "في غضون العام المقبل، نتوقع إدخال ما لا يقل عن نصف دزينة من القسطرة والأنظمة التي تستخدم علاج المجال النبضي، مما يوفر فرص بحث جديدة وإمكانية تقديم رعاية علاجية تحولية للمرضى الذين يعانون من أمراض نظم القلب."