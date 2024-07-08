علامات الإرهاق الحراري.. كيف تتعامل معها؟

تحدث الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس، عندما لا يكون الجسم قادرا على تبريد نفسه بشكل صحيح. ويتخلص الجسم من الحرارة الزائدة بشكل أساسي عن طريق العرق. ولكنْ عندما يكون هناك الكثير من الحرارة، لا يستطيع الجسم التخلص منها بكفاءة وترتفع درجة الحرارة الأساسية، وهذا يمكن أن يسبب ضررا للدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى.

ما هي الأمراض الناجمة عن التعرض للحرارة المرتفعة؟

نقدم لكم 5 من الأمراض التي قد يسببها التعرض للحرارة العالية، وفقا للمعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية التابع للمعاهد الوطنية الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية:

ضربة شمس:

وهي أخطر الأمراض المرتبطة بالحرارة، ويحدث عندما لا يستطيع الجسم التحكم في درجة حرارته فترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة، وتفشل آلية التعرق، ويصبح الجسم غير قادر على التبريد. عند حدوث ضربة الشمس يمكن أن ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 41 درجة مئوية أو أكثر خلال 10 إلى 15 دقيقة ويمكن أن تُسبب ضربة الشمس بإعاقة دائمة أو الوفاة إذا لم يتلق الشخص علاجا طارئا.

الإرهاق الحراري:

وهو استجابة الجسم لفقدان كميات كبيرة من الماء والأملاح، وعادة ما يكون ذلك عبر التعرق الزائد. ومن المرجح أن يؤثر الإنهاك الحراري في كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والأشخاص الذين يعملون في بيئة حارة.

ماذا ينبغي علينا أن نفعل إذا تعرض شخص لضربة شمس أو إجهاد حراري؟

اتصل بالإسعاف وابق مع المريض حتى يصل. أبعد المريض عن المكان الحار وضعه في الظل. حاول أن تنزع عن المريض الملابس غير الضرورية بما في ذلك الحذاء والجوارب. قلل درجة حرارة المريضباستخدام كمادات باردة أو بغسل وجهه.

كيف نتجنب هذه الأمراض؟