عالم كندي ينصح بالقيلولة لمحاربة الخرف

قال أكاديمي كندي بارز إنه يمكن للناس أن يقللوا من خطر الإصابة بالخرف المرتبط بالعمر من خلال ممارسات معينة تفيد أدمغتهم بشكل صحيح بدلا من البحث على غوغل.

ويقول البروفيسور محمد المصري -في تقرير نشره يوريك أليرت– إن العادات اليومية البسيطة مثل القيلولة بعد الظهر وتمارين الذاكرة وعدم استخدام الهاتف الذكي يمكن أن تزيد من احتمالات الشيخوخة الصحية.

ويقول في كتابه الجديد: "آي مايند الذكاء الاصطناعي والحقيقي" (IMind: Artificial and Real Intelligence) إن التركيز قد تحول بعيدا جدا عن الذكاء الحقيقي لصالح الذكاء الاصطناعي.

يدعونا المصري بدلا من ذلك إلى رعاية عقلنا البشري، الذي -مثل الهواتف الذكية- يحتوي على "أجهزة" و"برامج" و"تطبيقات" ولكنه أقوى بعدة مرات، وسيستمر لفترة أطول بكثير مع الرعاية المناسبة.

استوحى البروفيسور المصري، وهو خبير معترف به دوليا في تصميم الرقائق الدقيقة والذكاء الاصطناعي، فكرة تأليف الكتاب بعد وفاة زوج أخته بمرض ألزهايمر وآخرين مقربين جدا منه، بما في ذلك والدته، بسبب أشكال أخرى من الخرف.

وعلى الرغم من أنه يقول إن الأجهزة الذكية "تصبح أكثر ذكاء طوال الوقت"، فإنه يرى أنه لا شيء يقترب من "تكرار القدرة أو التخزين أو طول العمر أو كفاءة الطاقة أو قدرات الشفاء الذاتي للعقل البشري".

100 عام

ويكتب أن: "العمر المتوقع المفيد للهواتف الذكية الحالية هو نحو 10 سنوات، في حين أن العقل السليم داخل الجسم البشري السليم يمكن أن يعيش لمدة 100 عام أو أكثر".

وقال "إن عقلك هو أعلى الأصول قيمة لديك، أو سوف تمتلكها على الإطلاق. قم بزيادة إمكاناته وطول عمره من خلال العناية به في وقت مبكر من الحياة، والحفاظ عليه وصحة جسمك حتى يتمكن من الاستمرار في التطور".

وأضاف "يمكن للبشر تطوير واختبار ذكرياتهم عمدا من خلال ممارسة "ألعاب الدماغ" أو أداء تمارين الدماغ اليومية. لا يمكنك استخدام ذاكرة هاتفك الذكي لجعلها تدوم لفترة أطول أو لتشجيعها على الأداء بمستوى أعلى.

في كتابه يشارك البروفيسور المصري حكاية عن اضطرار أحفاده إلى استخدام محرك البحث على هواتفهم الذكية لتسمية عاصمة كوبا. توضح القصة كيف أصبح الشباب يعتمدون على تطبيقات الهواتف الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدلا من استخدام ذكائهم الحقيقي.

يشرح الكتاب أيضا كيف يعمل الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، وكيف تربط وظيفة الدماغ بين العقل والذاكرة. إنه يقارن العقل البشري ووظيفة الدماغ مع الهواتف الذكية و"تشات جي بي تي" (ChatGPT) والأنظمة الأخرى القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ويجادل الكاتب بأن الذكاء الاصطناعي الحالي لا يمكن أن يضاهي قدرات العقل البشري من حيث السرعة والدقة وسعة التخزين والوظائف الأخرى. ويشير البروفيسور المصري إلى أن الشيخوخة الصحية لا تقل أهمية عن تغير المناخ، ولكنها لا تجتذب جزءا صغيرا من الدعاية.

ويدعو صناع السياسات إلى تبني سلسلة من الإصلاحات الرئيسية لتعزيز الشيخوخة الصحية.

ويوصي الباحث بالتالي لحماية الذاكرة: