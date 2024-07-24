المريض بالقلق ويتجاوز الـ50 عاما أكثر تعرضا للإصابة بمرض باركنسون

كشفت دراسة بريطانية حديثة نُشرت في 25 يونيو/حزيران الماضي بالمجلة البريطانية للممارسة العامة، أن الإصابة بالقلق بعد سن الـ50 يزيد لديهم خطر الإصابة بمرض باركنسون (الشلل الرعاش).

وباركنسون اضطراب التنكّس العصبي الأسرع نموا في العالم، ويؤثر حاليا في ما يقرب من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.

ويرتبط مرض باركنسون عادة بمشكلات الحركة، وقد يصاحب ذلك أيضا مشكلات أخرى غير متعلقة بالحركة مثل الاكتئاب والقلق وفقدان حاسة الشم.

واستخدم فريق الدراسة -وهم باحثون في الكلية الملكية للممارسين العامين- بيانات الرعاية الأولية في المملكة المتحدة بين عامي 2008 و2018، وفحصوا في دراستهم البيانات الصحية لـ109435 شخصا أصيبوا بالقلق بعد سن الـ50، وقارنوا المعلومات بمجموعة مرجعية تضم 878526 شخصا لا يعانون من القلق.

وقُيمت البيانات المتعلقة بأعراض باركنسون مثل مشاكل النوم والاكتئاب والرعشة وضعف التوازن منذ وقت تشخيص القلق وحتى عام واحد قبل تشخيص مرض باركنسون، وذلك لمساعدتهم على فهم احتمالية تعرض كل مجموعة للإصابة بمرض باركنسون مع مرور الوقت والعوامل المساعدة الخاصة بهم.

وأفاد الباحثون وفقا لموقع يوريك أليرت، أن الأشخاص الذين شُخصوا بإصابتهم بالقلق بعد سن الـ50 كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من القلق.

وفي بيان صحفي لموقع ويب ميد صرح الباحث الرئيسي في الدراسة خوان بازو ألفاريز، وهو باحث في قسم علم الأوبئة والصحة في جامعة كوليدج لندن: "من المعروف أن القلق سمة من سمات المراحل المبكرة من مرض باركنسون، ولكنْ قبل دراستنا كان احتمال خطر الإصابة بمرض باركنسون لدى أولئك الذين تزيد أعمارهم عن الـ50 عاما ويعانون من بداية قلق جديدة غير معروف".

وحدد الباحثون أعراضا محددة ارتبطت بالتطور اللاحق لمرض باركنسون لدى المصابين بالقلق، بما في ذلك الاكتئاب واضطراب النوم والتعب والاختلال المعرفي من بين أعراض أخرى.

ويصاب الأفراد الذين لا يعانون من القلق أيضا بمرض الباركنسون، ولكن في وقت متأخر مقارنة بأولئك الذين يعانون من القلق.

وينصح الباحثون بأن تستكشف الأبحاث المستقبلية سبب زيادة احتمال الإصابة بباركنسون لدى الذين يعانون من بداية القلق وأعمارهم تزيد عن الـ50 وإذا ما كان ذلك يتأثر بشدة القلق.

علامات تحذيرية مبكرة

وعلى الرغم من أنه لا يمكن تشخيص مرض باركنسون بشكل نهائي إلا بعد ظهور بعض الأعراض الحركية، فإن بعض العلامات التحذيرية المبكرة أصبحت الآن مفهومة جيدا على أنها مرتبطة بمرض باركنسون.

ووفقا لموقع جونز هوبكنز، فإنه بالإمكان اكتشاف الطفرات المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون في وقت مبكر بعد الولادة، كما أنه قد يُكشف لدى بعض المرضى (قرابة 10%) وجود طفرة جينية معروفة مرتبطة بمرض باركنسون، ويمكن اختبار هذا الجين في أي وقت في الحياة، وهذا لا يعني التشخيص بمرض باركنسون، وإنما هو مجرد تحديد احتمال الإصابة به.

كما توجد علامات تحذيرية مبكرة للإصابة بمرض باركنسون مثل العلامات التالية:

فقدان حاسة الشم:

فإذا كنت مصابا بفقدان حاسة الشم دون أي مرض آخر، فقد يكون لديك فرصة بنسبة 50% على الأقل للإصابة بمرض باركنسون في السنوات الـ5 أو الـ10 القادمة، حيث إن أحد البروتينات الذي يتكتل في جزء الدماغ الذي ينظم الدوبامين ويؤدي إلى مرض باركنسون، يتجمع أيضا في البصلة الشمية، وهو جزء من الدماغ المسؤول عن حاسة الشم، ويحدث هذا قبل أن تسبب تراكمات البروتين أعراضا حركية نتيجة مرض باركنسون.

اضطراب سلوك حركة العين السريعة أثناء النوم:

ففي نمط مشابه لفقدان حاسة الشم، فإن الذين يعانون من اضطراب سلوك حركة العين السريعة أثناء النوم مجهول السبب لديهم فرصة بنسبة 50% على الأقل للإصابة بمرض باركنسون في نهاية المطاف.

الإمساك:

ليس سهلا تحديد معدل إصابة الذين يعانون من مشاكل الإمساك المزمنة وغير المبررة بمرض باركنسون، ولكن إذا كان شخص ما يعاني من الإمساك المستمر وغير المبرر، فيجب على الأقل ملاحظة ذلك، حيث يمكن اعتباره عرضا مبكرا.