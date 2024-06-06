صحة|أستراليا

الفواكه تحميك من الاكتئاب

بينها التوت والرمان.. عليك بـ6 فواكه ذهبية لصحة قلبك غيتي Fruit Logistica Agricultural Trade Fair BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 08: Fresh fruits and vegetables lie on display at a Spanish producer's stand at the Fruit Logistica agricultural trade fair on February 8, 2017 in Berlin, Germany. The fair, which takes place from February 8-10, is taking place amidst poor weather and harvest conditions in Spain that have led to price increases and even rationing at supmermarkets for fresh vegetables across Europe. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) 634328658
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6/6/2024

اكتشف علماء مركز شيخوخة الدماغ الصحية بجامعة "نيوساوث ويلز" الأسترالية أن تناول الفواكه يرتبط بانخفاض خطر إصابة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 45 عاما بالاكتئاب.

وأشارت مجلة آفيكتيف ديس أورديرز (Journal of Affective Disorders) إلى أن 7801 متطوع لا يعانون من الاكتئاب وأعمارهم فوق 45 عاما شاركوا في هذه الدراسة.

ووفقا للمجلة، جمع الباحثون في بداية الدراسة المعلومات اللازمة عن صحة وحالة كل متطوع ونسبة الفواكه والخضروات في نظامه الغذائي باستخدام استبيانات. وبعد ذلك، بدأت متابعتهم على مدى 9 سنوات. ورصد الباحثون خلال هذه الفترة 1630 حالة اكتئاب.

وقد أظهر التحليل المقارن أن تأثير استهلاك الخضروات على احتمال الإصابة بهذا المرض لم تكن له دلالة إحصائية، ولكن اتضح أن ارتفاع نسبة الفاكهة في النظام الغذائي يرتبط بصورة واضحة ووثيقة بمستوى مرتفع للصحة العقلية.

ويعتقد الباحثون أن السبب يعود إلى أن الخضروات عادة تؤكل مطبوخة، مما يؤدي إلى فقدان العديد من المواد المغذية، أما الفواكه فعادة تؤكل طازجة ونيئة، مما يسمح بالحصول منها على جميع مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف الغذائية الضرورية لصحة الدماغ.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)