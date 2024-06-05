نزف اللثة قد يشير لعدوى شديدة من حمى الضنك

قال مركز طب السفر بألمانيا إن حمى ‫الضنك عدوى ينقلها البعوض، لا سيما بعوضة الحمى الصفراء وبعوضة النمر ‫الآسيوي، والتي تنشط نهارا في الغالب.

‫وأضاف أن حمى الضنك تنتشر في المناطق الاستوائية في أميركا ‫الجنوبية وآسيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن العدوى تتفشى حاليا في البرازيل ‫وإندونيسيا وتايلند.

‫وتتراوح فترة حضانة المرض من 4-7 أيام، وتتمثل الأعراض في ‫حمى شديدة مفاجئة وآلام بالأطراف وصداع (خلف العين بصفة خاصة) بالإضافة ‫إلى طفح جلدي يشبه حروق الشمس يغطي مساحة كبيرة من الجلد.

‫مسار شديد

‫وقد تتخذ العدوى مسارا شديدا نظرا لأنها تسبب نفاذية الأوعية الدموية ‫الدقيقة، مما يسمح للسائل من الأنسجة بالدخول إلى الدم.

ويمكن الاستدلال ‫على المسار الشديد للعدوى، من خلال ظهور أعراض، من قبيل القيء المستمر ‫وضيق التنفس ونزف من الأغشية المخاطية مثل اللثة وآلام البطن.

‫وينبغي تلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب عند ملاحظة هذه الأعراض، ‫نظرا لأن تركها بدون علاج قد يؤدي إلى الوفاة.

سبل الوقاية

‫وللوقاية من العدوى، ينبغي تلقي التطعيم ضد حمى الضنك قبل السفر إلى ‫المناطق الموبوءة، ويحمل هذا اللقاح اسم كيو دينجا Qdenga، وهو مناسب للبالغين ‫والأطفال بدءا من عمر 4 سنوات.

‫ويمكن أيضا إبعاد البعوض عن الجسم من خلال تطبيق طارد البعوض على الجلد، ‫مع مراعاة ارتداء ملابس طويلة وذات ألوان فاتحة نظرا لأن البعوض ينجذب ‫أكثر إلى الألوان الداكنة.