نزف اللثة قد يشير لعدوى شديدة من حمى الضنك
قال مركز طب السفر بألمانيا إن حمى الضنك عدوى ينقلها البعوض، لا سيما بعوضة الحمى الصفراء وبعوضة النمر الآسيوي، والتي تنشط نهارا في الغالب.
وأضاف أن حمى الضنك تنتشر في المناطق الاستوائية في أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن العدوى تتفشى حاليا في البرازيل وإندونيسيا وتايلند.
وتتراوح فترة حضانة المرض من 4-7 أيام، وتتمثل الأعراض في حمى شديدة مفاجئة وآلام بالأطراف وصداع (خلف العين بصفة خاصة) بالإضافة إلى طفح جلدي يشبه حروق الشمس يغطي مساحة كبيرة من الجلد.
مسار شديد
وقد تتخذ العدوى مسارا شديدا نظرا لأنها تسبب نفاذية الأوعية الدموية الدقيقة، مما يسمح للسائل من الأنسجة بالدخول إلى الدم.
ويمكن الاستدلال على المسار الشديد للعدوى، من خلال ظهور أعراض، من قبيل القيء المستمر وضيق التنفس ونزف من الأغشية المخاطية مثل اللثة وآلام البطن.
وينبغي تلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب عند ملاحظة هذه الأعراض، نظرا لأن تركها بدون علاج قد يؤدي إلى الوفاة.
سبل الوقاية
وللوقاية من العدوى، ينبغي تلقي التطعيم ضد حمى الضنك قبل السفر إلى المناطق الموبوءة، ويحمل هذا اللقاح اسم كيو دينجا Qdenga، وهو مناسب للبالغين والأطفال بدءا من عمر 4 سنوات.
ويمكن أيضا إبعاد البعوض عن الجسم من خلال تطبيق طارد البعوض على الجلد، مع مراعاة ارتداء ملابس طويلة وذات ألوان فاتحة نظرا لأن البعوض ينجذب أكثر إلى الألوان الداكنة.