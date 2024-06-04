هجوم إلكتروني يضرب مستشفيات كبرى في لندن

ألغت مستشفيات كبرى في لندن بعض العمليات الجراحية، اليوم الثلاثاء، بسبب هجوم إلكتروني على أحد موردي الخدمات الرئيسيين كان له "تأثير كبير"، خصوصا على عمليات نقل الدم، بحسب مذكرات داخلية نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطال الهجوم على هيئة "سينوفيس" (Synnovis)، مستشفيات "كينغز كوليدج" و"غايز" و"سانت توماس" في وسط العاصمة البريطانية.

وكتب إيان أبس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "غايز أند سانت توماس إن إتش إس فاونديشن ترست" (Guy’s and St Thomas NHS Foundation Trust)، في مذكرة "أستطيع أن أؤكد أن شريكنا في علم الأمراض "سينوفيس" تعرّض لحادث كبير في مجال تكنولوجيا المعلومات في وقت سابق من اليوم، وهو مستمر".

وأضاف "ولهذا تأثير كبير على تقديم خدماتنا، مع تأثر عمليات نقل الدم بشكل خاص".

وتابع قائلا "لقد أُلغيت بالفعل بعض الأنشطة أو أُعيد توجيهها إلى مقدمي خدمات آخرين".

وأفادت مجلة الخدمات الصحية HSJ، نقلا عن مصادر رفيعة المستوى، أن النظام الإلكتروني للمستشفيات المذكورة تعرّض لهجوم فدية (ransomware).

وقال أحد المصادر إن الأمر قد يستغرق "أسابيع وليس أياما" للنفاذ إلى نتائج المرضى.