ماذا تعرف عن متلازمة عدم التجشؤ؟
4/6/2024
قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن "متلازمة عدم التجشؤ" (No-Burp Syndrome) تعني عدم القدرة على التجشؤ بسبب وجود خلل وظيفي في العضلة العاصرة للمريء العلوي (العضلة الحلقية البلعومية)؛ حيث لا تستطيع الاسترخاء للسماح للهواء والغازات بالخروج من المريء والمعدة والأمعاء.
وأضافت الجمعية أن سبب حدوث هذا الخلل غير معلوم حتى الآن.
وأوضحت الجمعية أن أعراض المتلازمة المعروفة اختصارا بـ"آر – سي بي دي" (R-CPD) تشمل أيضا الشعور بالانتفاخ والغثيان وألم في الصدر (خاصة بعد تناول الطعام)، بالإضافة إلى أصوات غرغرة مسموعة ومزعجة فوق الصدر أو في منطقة أسفل الرقبة.
وأشارت الجمعية إلى أنه يتم علاج متلازمة عدم التجشؤ بواسطة الحقن بالبوتوكس؛ حيث يعمل البوتوكس على شل العضلة الحلقية البلعومية مؤقتا من أجل التمكن من التجشؤ.
المصدر : الألمانية