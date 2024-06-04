‫الوحدة ترفع خطر الإصابة بالاكتئاب

حذر البروفيسور أولريش فودرهولتسر من ‫خطورة الوحدة على الصحة النفسية، حيث إنها ترفع خطر الإصابة بمرض الاكتئاب.

‫ولتجنب هذا الخطر، أوصى الطبيب النفسي والمعالج النفسي الألماني بالعمل ‫على مواجهة الشعور بالوحدة من خلال إقامة علاقات اجتماعية قوية ومستقرة ‫مع الأصدقاء والأقارب والزملاء والمعارف حيث تقي الاتصالات الاجتماعية ‫الإيجابية من الإصابة بالاكتئاب.

‫وأوضح فودرهولتسر أنه يمكن تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية من خلال ‫الذهاب إلى الأنشطة مع الأصدقاء وممارسة الرياضة أو الهوايات سويا وقبول ‫الدعوات إلى أعياد الميلاد وحفلات الخطوبة والزواج، مشيرا إلى أنه يمكن ‫أيضا الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي لعقد الصداقات مع الآخرين.

‫استشارة الطبيب

‫وشدد البروفيسور فودرهولتسر على ضرورة استشارة طبيب نفسي إذا كان الشعور ‫بالوحدة مصحوبا بأحاسيس سلبية أخرى مثل فقدان الاهتمامات والرغبة في ‫الانعزال وعدم القدرة على الشعور بالاستمتاع بأي شيء، وفقدان الإحساس ‫بقيمة وأهمية الذات.

ومن العلامات التي تدق ناقوس الخطر، أيضا، الرغبة في إيذاء النفس ‫والتفكير في الانتحار.

‫ويمكن علاج الاكتئاب جيدا بواسطة العلاج النفسي مثل العلاج السلوكي ‫المعرفي، كما يمكن اللجوء إلى العلاج الدوائي مثل ‫مضادات الاكتئاب، بالإضافة إلى التواصل الاجتماعي الإيجابي.