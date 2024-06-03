كبير أطباء القلب في باكستان: الشباب يقعون بشكل متزايد ضحية لارتفاع ضغط الدم

شدد خبراء الصحة في باكستان، أمس الأحد، على الوعي العام للكشف المبكر وتبني نمط حياة صحي للسيطرة على أمراض القلب، حيث من المهم لمرضى القلب تناول الكثير من الماء، الذي يحتاجونه في الطقس الحار والجاف.

وأوضح كبير أطباء القلب، الدكتور أزهر محمود كياني، في حديثه مع قناة "بي تي في" الإخبارية الباكستانية، أن ارتفاع ضغط الدم ليس مصدر قلق لكبار السن فحسب، بل للشباب الذين يقعون بشكل متزايد ضحية لهذا التهديد الصامت.

ونصح كياني المواطنين بأنه يمكن تجنب أمراض القلب والوقاية منها عن طريق تعديلات بسيطة في نمط الحياة، مضيفا أنه بإمكان نمط الحياة الصحي، وكذلك ممارسة الرياضة مساعدة المواطنين على حماية أنفسهم من أمراض القلب.

وقال الدكتور كياني إن هناك حاجة ماسة لأخذ أمراض القلب على محمل الجد، والعمل على الوقاية منها، مضيفا أن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين ونمط الحياة غير النشط أسباب رئيسية للنوبات القلبية.