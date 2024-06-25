ما أسباب زيادة إفراز الدموع؟

قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إن زيادة إفراز الدموع قد ترجع إلى أسباب عدة مثل التهاب ملتحمة العين والحساسية (حبوب اللقاح وشعر الحيوانات) وجفاف العين (العمل لمدة طويلة أمام شاشة الحاسوب وارتداء عدسات لاصقة) بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت الجمعية أن زيادة إفراز الدموع قد تشير أيضا إلى فرط الإجهاد الناجم عن مقاس النظارة الطبية غير السليم، كما أنها قد تنذر بانسداد القنوات الدمعية الناجم عن العدوى أو الإصابات.

استشارة الطبيب

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار العين في إفراز الدموع مع ظهور أعراض أخرى مثل الاحمرار والحكة والتورم وتدهور الرؤية؛ للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل قطرات العين والمراهم المحتوية على مضادات حيوية.

كما يمكن اللجوء إلى الجراحة، وذلك في حالة تعرض القنوات الدمعية للانسداد.