شراكة بين سانوفي وبيوفاك لإنتاج لقاحات مضادة لشلل الأطفال في أفريقيا

أعلنت مجموعة "سانوفي" الفرنسية الخميس، أنها عقدت شراكة مع مختبرات "بيوفاك" في جنوب إفريقيا، لتعزيز القدرات الإنتاجية للقاحات المضادة لشلل الأطفال في إفريقيا، في مناسبة انعقاد "المنتدى العالمي للسيادة اللقاحية وابتكار اللقاحات".

وترمي هذه الاتفاقية إلى "تلبية الاحتياجات المتوقّعة لأكثر من 40 دولة أفريقية وجعل بيوفاك المنتج الأفريقي الرئيسي للقاحات المضادة لشلل الأطفال في الأراضي الافريقية"، بحسب بيان لشركة الأدوية الفرنسية.

وتنص الشراكة على أن تستمر "سانوفي" في إنتاج اللقاح بكميات كبيرة، وأن تتولى "بيوفاك" المراحل النهائية من تركيبه وتعبئته وتوزيعه في البلدان الأفريقية الأعضاء في تحالف "غافي" للقاحات .

وستحصل "بيوفاك" بعد ذلك على ترخيص بيع وستتقدم بطلب للحصول على مناقصة من اليونيسف.

وشلل الأطفال هو مرض شديد العدوى يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة.

وتؤدي حالة واحدة من كل 200 حالة إلى شلل لا يمكن علاجه، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأشارت "سانوفي" إلى أنّها وفّرت أكثر من 1,5 مليار جرعة من لقاحات شلل الأطفال، من خلال تحالف اللقاحات، الذي يتمثل هدفه في تلقيح السكان في البلدان الأكثر فقرا.

ولـ"سانوفي" حضور قوي في أفريقيا، ولها فروع في المغرب والجزائر وتونس ومصر وساحل العاج وجنوب أفريقيا.

على مدى الأعوام الثلاثين الفائتة، وفي إطار المبادرة العالمية للتخلّص من شلل الأطفال، تم تطعيم مليارين ونصف مليار طفل ضد هذا المرض، مما أدى إلى انخفاض حالات الإصابة به في العالم بنسبة 99%.