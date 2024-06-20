مرضى الربو في نيجيريا يواجهون تكاليف متصاعدة

ارتفع سعر أجهزة الاستنشاق للربو بأكثر من الضعف وسط الندرة والتكاليف الإضافية بعد خروج شركة غلاكسو سميث كلاين من السوق النيجيرية في عام 2023.

عندما علمت غلوريا موفيفولوا في مارس/آذار بارتفاع أسعار أجهزة الاستنشاق في نيجيريا، لم تفكر كثيرا في الأمر.

في الأسبوع التالي، عندما خرجت إلى مدينة إبادان لشتري بديلا لجهاز الاستنشاق القديم فنتولين، أصيبت غلوريا -المريضة بالربو- بالصدمة عندما رأت أنها لم تكن متوفرة في العديد من الصيدليات كانت غير متوفرة، وأن المكان الوحيد الذي كان متاحا لها باعها مقابل 7500 نايرا (5 دولارات)، أي أكثر من ضعف مبلغ 2800 نايرا (1.86 دولار) التي كانت قد دفعتها قبل أشهر.

كانت هذه القفزة في الأسعار -التي أعقبت مغادرة شركة غلاكسو سميث كلاين من نيجيريا- بمثابة صدمة للطالبة الجامعية البالغة من العمر 24 عاما التي تكسب القليل من المال من خلال تصميم الملابس. وكانت التأثيرات المتتالية أسوأ.

في الشهر الماضي، بينما كانت غلوريا وحيدة في غرفتها في النزل الجامعي ومنشغلة بالأفكار المتعلقة بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها، بدأت تعاني من فرط التنفس وتكافح من أجل التقاط أنفاسها.

وكانت زميلتها في الغرفة بعيدة ولم يكن هناك من ينقلها إلى المستشفى. كل ما كانت بحوزتها هو جهاز استنشاق إيرولين Aeroline، الذي أوضحت أنه لا يعمل بالسرعة نفسها لجهاز فينتولين Ventolin الذي تكافح الآن للحصول عليه.

خوف

قالت للجزيرة: "كنت خائفة فقط لأنني لم أكن وحدي في غرفتي فحسب، بل كنت أيضا بدون الدواء الذي أحتاجه بشدة"، مضيفة أن كل ما يمكنها فعله هو الصلاة حتى تغفو". على أمل أن تستعيد قوتها عندما تستيقظ.

أدت ندرة الأدوية وارتفاع الأسعار إلى إجهاد مرضى الربو مثل غلوريا، مما أدى إلى إنهاء سلسلة من الأحداث التي بدأت في مايو/أيار 2023، عندما تم انتخاب بولا تينوبو رئيسا.

خلال حفل تنصيبه، أعلن تينوبو رفع دعم الوقود، مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار البنزين. كما أثر ذلك على تكلفة مختلف السلع والخدمات وساهم في ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 27%. وكانت الآثار الاقتصادية التراكمية قاسية، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة، بما في ذلك الطلاب وذوو الدخل المنخفض.

وتفاقمت الصعوبات عندما دفعت السياسات النقدية للرئيس النايرا إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، مما أدى إلى مزيد من الاتجاه الهبوطي حيث ناضل المصنعون لتحقيق أهداف الإنتاج.

وسط فترة الانكماش الاقتصادي -التي تضمنت تقلبات سعر الصرف وانخفاض الإيرادات والتدهور العام في مناخ الاستثمار في نيجيريا- خرج عدد كبير من الشركات من البلاد، بما في ذلك الأدوية الدولية.

ومن بين الشركات التي غادرت الشركة البريطانية غلاكسو سميث كلاين GlaxoSmithKline (GSK)، التي توقفت عن العمل المباشر في نيجيريا في آب/أغسطس 2023 وانتقلت إلى نموذج يتم فيه توزيع أدويتها عبر طرف ثالث.

وقال دان سميث، المتحدث باسم شركة غلاكسو سميث كلاين: "نعتقد أن الانتقال إلى نموذج توزيع طرف ثالث، وهي إستراتيجية قمنا بتنفيذها بنجاح في أسواق أخرى، سيمكن من الوصول بشكل أكثر استدامة إلى الأدوية واللقاحات الخاصة بنا للمرضى في نيجيريا بما يتماشى مع إستراتيجيتنا العالمية".

لكن الأطباء والمرضى النيجيريين الذين تحدثت إليهم الجزيرة قالوا إن رحيل شركة غلاكسو سميث كلاين ساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة ندرة بعض الأدوية. وباعتبارها موردا رئيسيا لأجهزة الاستنشاق، بما في ذلك النوع الذي تعتمد عليه غلوريا فإن خروج الشركة لم يكن خبرا جيدا لمرضى الربو.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يمكن علاج الربو ولكن العلاجات الشائعة مثل استخدام أجهزة الاستنشاق التي توصل الدواء إلى الرئتين تسمح للمرضى بأن يعيشوا حياة طبيعية ونشيطة.

توصي منظمة الصحة العالمية بأن يحصل الأشخاص المصابون بالربو على الرعاية الصحية المناسبة، ولكن في البلدان النامية مثل نيجيريا، يكون الوضع معقدا. وقد تفاقم هذا الأمر بسبب خروج شركات مثل غلاسكو سميث كلاين.

في حين أن أجهزة استنشاق الربو كانت متاحة بسهولة وبأسعار معقولة عندما كانت الشركة موجودة، إلا أن الكثيرين يجدون الآن أن الدواء بعيد المنال. ورغم وجود خيارات بديلة، تعتمد نيجيريا إلى حد كبير على الأدوية المستوردة، مما يعني إضافة تكاليف تشغيلية عالية إلى الأسعار التي يتحملها المستهلكون.

بالنسبة للمريض العادي، يستمر استخدام جهاز الاستنشاق حوالي شهرين، اعتمادا على الاستخدام، مما يجعله تكلفة عادية باهظة الثمن في بلد يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهري فيه 30 ألف نايرا (حوالي 20 دولارا).

ارتفاع معدلات الربو

ومثل غلوريا، يعاني جوزيف بيي البالغ من العمر 21 عاما أيضا من الربو. تم تشخيص حالة طالب علم المكتبات والأرشيف والمعلومات في منتصف العام الماضي، ومنذ ذلك الحين يواجه ارتفاع أسعار أجهزة الاستنشاق.

في المرة الأولى التي اشترى فيها جهاز استنشاق فنتولين، بيع بسعر 3500 نايرا (2.30 دولار)، ولكن بحلول زيارته التالية للصيدلية هذا العام، قفز السعر إلى 7500 نايرا (5 دولارات).

وبينما يساعده والداه في توفير المال لشراء أجهزة الاستنشاق، خاصة أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، قال بيي إنه يتخلى الآن أيضا عن بعض العناصر الأساسية، مثل البقالة، لتوفير الأموال الإضافية لشراء الدواء، "فقط لتجنب المخاطر".

تقول جمعية أمراض الصدر النيجيرية إنه اعتبارا من عام 2019، كان 15 مليون نيجيري مصابين بالربو، بينما قدرت دراسة على مستوى البلاد العدد بـ 13 مليونا، وهو أحد أعلى المعدلات في أفريقيا. ومع وجود بيانات أقل دقة في نيجيريا، لأن سكان المناطق الريفية لديهم قدرة محدودة على الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة أو التتبع الطبي، فقد يكون العدد أعلى من ذلك.

في اليوم العالمي للربو في عام 2023، قال رئيس الجمعية النيجيرية لمرضى الربو، فرع مستشفى الكلية الجامعية (UCH)، البروفيسور أولوسوجي إيجي، إن أكثر من 10 ملايين نيجيري يعانون من الربو وحوالي 3 أرباعهم معرضون لخطر الموت بسبب ضعف السيطرة على الربو .

قالت السيدة تينوبو، رئيسة نادي الربو بجامعة إيبادان، التي تفضل التعريف باسمها فقط، إن هناك عدة عوامل مسؤولة عن الربو. ومع ذلك، أشارت إلى أن نظام الرعاية الصحية غير المجهز يؤدي إلى تفاقم الحالة بمرور الوقت.

وفي الوقت نفسه، في إبادان، يحاول بعض الشباب النيجيريين المغامرين المساعدة في سد الفجوات الصحية الموجودة.

قال تيميتوب أوموسيبي، طالب دراسات عليا في علم النفس، للجزيرة إنه بعد لقاء مع أحد مرضى الربو في عام 2023، فهم مدى خطورة الحالة وأراد أن يفعل شيئا للمساعدة.

وذلك عندما أطلق حملة في جامعة إبادان لمساعدة بعض المرضى على الأقل في الوصول إلى التدخلات. وتساعد الحملة على توفير أنواع مختلفة من أجهزة الاستنشاق، لمن يحتاجون إليها. وفي العام الماضي تم توزيع 40 جهاز استنشاق، كما تم هذا العام صرف 60 جهازا إضافيا مجانا، تم شراؤها جميعا بأموال من أوموسيبي نفسه.

وقال أوموسيبي: "إن الحملة مهمة لأنها تتناول أدوية الرعاية الذاتية لمرضى الربو التي أصبحت مكلفة للغاية في الآونة الأخيرة"، وأضاف "ينصب تركيزنا بشكل خاص على طلاب الجامعة، وعلى الأفراد في المجتمعات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة ونأمل أن يكون ذلك قريبا، بسبب التحديات المالية المعروفة بين هذه المجموعات من الناس.

جميع أجهزة الاستنشاق باهظة الثمن

أعرب أولابيتان أودونولا، الطبيب والقائد في ذا هيلث سيتي The Health City، وهي منصة مدعومة بالتكنولوجيا تركز على الخدمات الوقائية والتعليم، عن أسفه لندرة وتكلفة منتجات شركة غلاسكو سميث كلاين منذ خروج الشركة من السوق النيجيرية.

وقالت إنه خاصة بالنسبة لمرضى الربو الذين يعتمدون على أجهزة الاستنشاق من شركة غلاسكو سميث كلاين، فإن الظروف الجديدة مزعجة وحتى الأدوية البديلة بعيدة عن متناول معظم المرضى.

وقال أودونولا: "جميع أجهزة الاستنشاق باهظة الثمن بشكل عام".

وأضاف أودونولا أن الوصول المحدود إلى هذه الأجهزة قد يؤدي إلى تفاقم نتائج الرعاية الصحية لمرضى الربو. وبما أن الحالة طويلة الأمد، فقد كانت تخشى أيضا أن تؤدي إلى المزيد من الوفيات، خاصة في الحالات التي يصاب فيها شخص ما بنوبة ربو.

إيجاد الحلول

وفي يناير/كانون الثاني، قدرت قيمة الأدوية المستوردة إلى نيجيريا بنحو 900 مليار نايرا (606 ملايين دولار)، مما يدل على الاعتماد الكبير على الأدوية المستوردة.

وفي فبراير/شباط، أعلنت الحكومة الفدرالية عن استثمار بقيمة 240 مليون دولار في التصنيع المحلي للأدوية.

والتقى وزير الصحة والرعاية الاجتماعية النيجيري، البروفيسور محمد بات، بممثلين ورؤساء تنفيذيين لشركات الأدوية في نيجيريا العام الماضي، وقال إن الحكومة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع تكلفة الأدوية وإيجاد حلول للأزمة.

وقال على المنصة الاجتماعية إكس في نوفمبر/تشرين الثاني: "تعمل الوزارة الفدرالية للصحة والرعاية الاجتماعية، على اتخاذ إجراءات سياسية قد تعالج ارتفاع أسعار الأدوية خاصة بالنسبة للنيجيريين الأكثر ضعفا".

وإلى أن يحدث ذلك، قالت غلوريا إنها ستستمر في استخدام دواء إيرولين Aeroline، الذي يبلغ سعره 6500 نايرا (4.30 دولار)، وهو أرخص قليلا من عقار فنتولين Ventolin، وذلك لمساعدتها في علاج الربو وإدارة التكاليف. ورغم أن الأمر لا يناسبها بشكل جيد، فإنها تشعر أن السعر المنخفض يحدث فرقا ويسمح لإمداداتها بالاستمرار لفترة أطول.

انتفاخ بالمجاري التنفسية

والربو هو مرض يُحدث انتفاخا بالمجاري التنفسية فتضيق، ومن ثم يصعب التنفس، يصيب البالغين والأطفال، وتلعب الجينات والعوامل البيئية دورا في الإصابة به، ويتطلب عمل تغييرات في نمط الحياة وخاصة تجنب محفزات نوبة الربو.

وتحدث نوبة الربو نتيجة حصول التهاب في المجاري التنفسية مما يؤدي إلى تضخم بطانتها، ويقود ذلك إلى ضيق هذه المجاري وبالتالي تقليل الهواء الذي يمكن للشخص استنشاقه، فيواجه عندها المصاب صعوبات في التنفس.

ومع أن آلية الإصابة بالربو غير واضحة تماما، فإنه يعتقد أنه مزيج من دور تلعبه الوراثة والجينات ودور تضطلع به العوامل البيئية مثل الغبار أو شعر الحيوانات، كما يعتقد أن الحساسية قد تلعب دورا كبيرا في الربو، إذ يلاحظ أن العديد ممن لديهم تاريخ مرضي للإصابة بأحد أمراض الحساسية مثل حمى القش والتهاب الجلد التأتبي "الأكزيما" يعانون من الربو.