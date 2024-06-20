منها عدم أكل الطعام الحار.. عادات تجعلك أكثر عرضة لأن تموت مبكرا

يمكن لبعض الأنشطة أن تجعلك تعيش عمرا أقصر، ولهذا يجب الانتباه لها والعمل على تفاديها أو تقليلها.

وتلعب العديد من العوامل دورا في متوسط العمر المتوقع، مثل الوراثة، ولكن هناك أمور يمكن التحكم بها، نتعرف عليها هنا.

وهذه عادات تجعلك أكثر عرضة لأن تموت مبكرا:

1- الجلوس كثيرا

يمكن أن يكون للخمول تأثير حقيقي على طول العمر، والجلوس كثيرا هو أحد الأسباب الرئيسية.

هذه بالفعل أخبار سيئة لأولئك الذين يضطرون إلى قضاء الغالبية العظمى من ساعات عملهم جالسين على المكتب. قد يكون من المفيد محاولة دمج بعض النشاط في أوقات استراحتك.

ووجدت الأبحاث أن تقليل وقت الجلوس اليومي إلى أقل من 3 ساعات قد يضيف ما يصل إلى عامين إلى حياتك. وخلصت دراسة إلى أن تقليل مقدار الوقت الذي نشاهد فيه التلفاز إلى أقل من ساعتين يوميا قد يضيف 1.4 سنة إضافية إلى حياتنا.

2- النوم القليل

إذا كنت تنام بانتظام أقل من 5 ساعات في الليلة، فإن خطر الوفاة يكون أعلى من الشخص الذي يبقى في السرير ساعتين إضافيتين.

3- النوم الكثير

ينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين يحبون النوم كثيرا، فإذا كنت تنام في كثير من الأحيان أكثر من 9 ساعات في السرير كل ليلة، فإن خطر الإصابة بمرض السكري أو أمراض القلب التاجية، وبالتالي الوفاة المبكرة، يكون أعلى أيضا.

4- الإكثار من اللحوم الحمراء

لا حرج في الاستمتاع بشريحة لحم لذيذة أو برغر لذيذ من حين لآخر. إذا كنت تفعل ذلك كل يوم، فلدينا أخبار سيئة لك. يقدر أن تناول اللحوم الحمراء يوميا يزيد من خطر الوفاة بنسبة 13% تقريبا.

5- الإكثار من اللحوم المصنعة

الأمر نفسه ينطبق على اللحوم المصنعة. بالمقابل تعتبر الدواجن بديلا جيدا، لأنها قد تقلل من خطر الوفاة بنسبة 14%. وينطبق الشيء نفسه على الأسماك.

6- قضاء الكثير من الوقت في المنزل

قضاء الكثير من الوقت في المنزل أمر غير صحي، وسيزيد من خطر الوفاة.

فمثلا يرتبط المكوث في المنزل كثيرا بقلة التعرض لأشعة الشمس، مما يفسد إيقاع الساعة البيولوجية لديك وقد يؤدي إلى نقص فيتامين د.

7- سوء الإدارة المالية

إن الإهمال في الحفاظ على أموالك يمكن أن يكلفك حرفيا سنوات من حياتك. الإنفاق الحذر هو في الواقع مفيد لصحتك، في حين أن العكس قد يكون سيئا لقلبك.

في حين أنه لن يتمكن الجميع من القيام بذلك، فقد ثبت أن وجود مبلغ مدخر للطوارئ، بدلا من العيش على الراتب، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن.

8- نسيان استخدام الخيط السني

يرتبط سوء نظافة الفم بسوء صحة القلب، ويعد تنظيف أسنانك واستخدام خيط تنظيف الأسنان وسيلة لضمان التخلص من البكتيريا التي قد تنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم.

في الواقع، وجدت إحدى الدراسات أن تنظيف أسنانك بالخيط يمكن أن يضيف ما يصل إلى 6.4 سنوات إلى متوسط ​​العمر المتوقع.

9- تجنب الأطعمة الحارة

وفقا لدراسة، فإن الأشخاص الذين يتناولون الطعام الحار يوميا لديهم فرصة أقل للوفاة بنسبة 14% مقارنة بالأشخاص الذين يفعلون ذلك مرة واحدة فقط في الأسبوع.

10- كثرة استخدام الهاتف

إن الجلوس على الأريكة أثناء استخدام هاتفك قد يخطف سنوات من حياتك. قد تؤدي الوضعية السيئة في الواقع إلى ضعف وظائف الرئة.

ووفقا لدراسة تم ربط استخدام الهواتف الذكية بين طلاب الجامعات بانخفاض نوعية النوم، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات القلق والاكتئاب. وغني عن القول أن كل هذه الأمور قد يكون لها تأثير على متوسط ​​العمر المتوقع.

11- أن تعلق في زحمة المرور

من المؤسف أن الكثير منا يعاني من هذا الأمر يوما بعد يوم. وقد وجدت دراسة أنه رغم أن المكوث الطويل في زحمة المرور يؤثر على الرجال والنساء على حد سواء، فإن التأثير على طول عمر المرأة يكون أكبر.

الأشخاص الذين يسافرون لمسافات أطول لا يقضون وقتا أطول في الجلوس فحسب، بل لديهم أيضا وقت أقل لممارسة النشاط. وخلصت دراسة نشرت في المجلة الأميركية للطب الوقائي إلى أن "مسافة التنقل كانت مرتبطة سلبا بالنشاط البدني، واللياقة القلبية التنفسية، والسمنة، ومؤشرات المخاطر الأيضية".

12- تطقطق رقبتك

هل تطقطق رقبتك بشكل منتظم؟ حسنا، هناك بعض المخاطر المرتبطة بهذه العادة التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة. وكانت هناك حالات قام فيها أشخاص بذلك، مما أدى إلى تمزق الشريان وتشكل جلطة دموية، وبالتالي الإصابة بسكتة دماغية. قد يبدو الأمر جيدا، لكنها عادة قد تقلل من متوسط ​​العمر المتوقع.

13- أن تكون تعيسا بشكل مزمن

الشعور بالتعاسة أمر طبيعي، ونحن جميعا نشعر بالإحباط من وقت لآخر. لكن قضاء عام بعد عام تحت سحابة رمادية يمكن أن يستغرق سنوات من حياتنا.

لا يمكن تجنب المشاعر السلبية القوية، ولكنها تؤدي إلى الاستجابة للضغط النفسي. وهذا يعني ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع معدل ضربات القلب، وإطلاق الكورتيزول (هرمون التوتر). الكثير، في كثير من الأحيان، ليس جيدا لصحتك.

14- القلق بشأن الموت

قد يبدو الأمر مثيرا للسخرية، إلا أن القلق بشأن الموت يمكن أن يؤدي إلى الموت المبكر. إذا كنت تعيش مع مستويات عالية من القلق بشأن وفاتك، فقد يؤثر ذلك على صحتك.

15- عزل نفسك

البشر كائنات اجتماعية ونحن بحاجة إلى التواصل مع البشر الآخرين. وجدت الأبحاث المستندة إلى 148 دراسة أن الأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية قوية لديهم خطر أقل للوفاة المبكرة بنسبة 50% مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم علاقات اجتماعية.

16- عدم تناول وجبة الافطار

تفيد تقارير جمعية القلب الأميركية أن أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار يتمتعون بصحة أفضل بشكل عام في عدد من المؤشرات، بما في ذلك مستويات الكوليسترول وصحة القلب والأوعية الدموية وضغط الدم.