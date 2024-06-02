‫ما أسباب تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط؟

قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن ‫تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط له أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ‫ما هو خطير.

زيادة نشاط المناعة

وأوضح المركز أن تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط يشير في الغالب إلى ‫زيادة نشاط جهاز المناعة لمقاومة عدوى بكتيرية أو فيروسية؛ نظرا لأن ‫الغدد الليمفاوية تعد جزءا مهما من جهاز المناعة.

‫كما قد يحدث تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط بعد تلقي التطعيم ضد فيروس ‫كورونا.

‫وأضاف المركز أن تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط قد يرجع أيضا إلى سبب ‫خطير مثل سرطان العقد الليمفاوية أو سرطان الثدي لدى النساء.

‫استشارة الطبيب

لذا شدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب إذا حدث تورم الغدد الليمفاوية ‫تحت الإبط بشكل مفاجئ وشديد أو إذا استمر على مدار عدة أسابيع.

‫كما يجب استشارة الطبيب إذا كان تورم الغدد الليمفاوية تحت الإبط مصحوبا ‫بأعراض أخرى مثل الحمى والتعرق الليلي وفقدان الوزن غير المبرر.