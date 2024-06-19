‫ما هي زائدة ملتحمة العين؟

قال مركز "الصحة" بألمانيا إن زائدة ‫ملتحمة العين (Pterygium) هي زائدة لحمية في ملتحمة العين، حيث تنمو ‫الأنسجة باتجاه القرنية.

‫وأوضح المركز أن عوامل الخطورة، التي تؤدي إلى ظهور زائدة ملتحمة العين، ‫تتمثل في الاستعداد الوراثي والتعرض للأشعة فوق البنفسجية ‫والبيئات المليئة بالرياح والأتربة وجفاف العين.

‫وتشمل عوامل الخطورة أيضا تهيج العين على المدى الطويل، على سبيل المثال ‫بسبب العدسات اللاصقة أو المواد المهيجة للعين.

وتتمثل أعراض زائدة ملتحمة العين في احمرار العين والحكة والحرقان وعدم ‫وضوح الرؤية والشعور بوجود جسم غريب في العين.

‫سبل العلاج

ويمكن علاج زائدة ملتحمة العين بواسطة الدموع الاصطناعية أو قطرات العين ‫أو المراهم المحتوية على الستيرويدات القشرية.

‫‫وإذا لم تسهم هذه التدابير في تخفيف الأعراض، لا سيما إذا حدث ضعف في ‫الرؤية، أو إذا تكررت الأعراض، فيتم اللجوء إلى استئصال زائدة ملتحمة ‫العين جراحيا.