ما هي زائدة ملتحمة العين؟
قال مركز "الصحة" بألمانيا إن زائدة ملتحمة العين (Pterygium) هي زائدة لحمية في ملتحمة العين، حيث تنمو الأنسجة باتجاه القرنية.
وأوضح المركز أن عوامل الخطورة، التي تؤدي إلى ظهور زائدة ملتحمة العين، تتمثل في الاستعداد الوراثي والتعرض للأشعة فوق البنفسجية والبيئات المليئة بالرياح والأتربة وجفاف العين.
وتشمل عوامل الخطورة أيضا تهيج العين على المدى الطويل، على سبيل المثال بسبب العدسات اللاصقة أو المواد المهيجة للعين.
وتتمثل أعراض زائدة ملتحمة العين في احمرار العين والحكة والحرقان وعدم وضوح الرؤية والشعور بوجود جسم غريب في العين.
سبل العلاج
ويمكن علاج زائدة ملتحمة العين بواسطة الدموع الاصطناعية أو قطرات العين أو المراهم المحتوية على الستيرويدات القشرية.
وإذا لم تسهم هذه التدابير في تخفيف الأعراض، لا سيما إذا حدث ضعف في الرؤية، أو إذا تكررت الأعراض، فيتم اللجوء إلى استئصال زائدة ملتحمة العين جراحيا.