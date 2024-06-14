صحة|أستراليا

رصد إنفلونزا الطيور في مزرعة بأستراليا وسط نفي لوجود نقص عام في البيض

FILE PHOTO: A test tube labelled "Bird Flu", eggs and a piece of paper in the colours of the Australian national flag are seen in this picture illustration, January 14, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
السلطات تحاول احتواء تفشي سلالتين من إنفلونزا الطيور قرب ملبورن هما سلالة (إتش7إن3) التي ظهرت في أربع مزارع دواجن ومزرعة البط (رويترز)
14/6/2024

قالت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية إنه تم رصد فيروس إنفلونزا الطيور سريع الانتشار في مزرعة للبط بالقرب من ملبورن على مقربة من خمس مزارع دواجن انتشر فيها الفيروس بالفعل.

ومزرعة البط هذه توجد داخل منطقة حجر صحي فرضته السلطات حول مزارع أخرى متضررة، وقالت الحكومة إن رصد إصابات بها لم يكن أمرا مفاجئا.

وتحاول السلطات احتواء تفشي سلالتين من إنفلونزا الطيور قرب ملبورن هما سلالة (إتش7إن3) التي ظهرت في أربع مزارع دواجن ومزرعة البط، وسلالة (إتش7إن9) التي ظهرت في مزرعة دواجن على بعد حوالي 130 كيلومترا إلى الجنوب الغربي.

وتختلف السلالتان عن السلالة (إتش5إن1) التي أصابت المليارات من الحيوانات البرية وحيوانات المزارع على مستوى العالم وتسببت في اضطرابات بسلاسل الإمدادات الغذائية وأثارت مخاوف من انتقال العدوى بين البشر.

وقال وزير الزراعة الاتحادي موري وات هذا الأسبوع إن نحو مليون من بين 21 إلى 22 مليون دجاجة تضع بيضا في أستراليا تم أو سيتم إعدامها في المزارع التي تشهد إصابات لاحتواء الفيروس.

ووضعت سلسلة متاجر كولز، ثاني أكبر سلسلة متاجر في البلاد، قيودا تتيح لكل عميل شراء علبتي بيض في معظم المتاجر هذا الأسبوع، إلا أن تجار التجزئة الآخرين لم يحذوا حذوها.

وقالت هيئة تمثل تجارة البيض في أستراليا إن تفشي الفيروس تسبب في اضطراب بالإمدادات إلا أنه لا يوجد نقص عام في البيض.

وتقول السلطات إنه لا يوجد خطر على الأفراد من تناول بيض البط والدجاج ولحومها.

المصدر : رويترز