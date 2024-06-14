أخصائية في طب أسنان الأطفال: يجب تنظيف اللسان بالفرشاة

قالت المتخصصة في طب أسنان الأطفال الدكتورة سوزان صقر إن الكثير منا ينسى أو لا يعرف كيف ينظف أسنان أطفاله، مما يؤدي إلى تسوس الأضراس والأسنان اللبنية والدائمة.

وأكدت الدكتور سوزان -في تصريحات خاصة للجزيرة صحة- أنه لهذا يعد تنظيف الأسنان بالفرشاة مهما جدا، ويجب أن نعرف كيف ننظف أسنان أطفالنا بالفرشاة لتجنيبهم الكثير من مشاكل الأسنان.

وشرحت أن هناك فئتين عمريتين، الأولى هي الأطفال دون سن السادسة، والثانية هي الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات.

تنظيف الأسنان للأطفال دون سن السادسة

يتم تنظيف الأسنان للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بتحريك الفرشاة حركة دائرية فوق الأسنان من الخارج ومن الداخل، كما يجب أن ننظف اللسان بالفرشاة حتى لا تبقى عليه فضلات من الممكن أن تسبب تكوّن الأحماض التي تسبب تلفا للطبقة الخارجية من الأسنان (المينا) وبالتالي حدوث التسوس.

الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أعوام

نقوم بتنظيف أسنان الأطفال الذين تزيد أسنانهم عن 6 سنوات بالطريقة نفسها التي يقوم الكبار بتنظيف أسنانهم بها، نضع الفرشاة مائلة 45 درجة عن اللثة ثم نحركها لإخراج بواقي الطعام من بين الأسنان، ونقوم بذلك في الجزء الداخلي من الأسنان وفي الجزء الخارجي منها، ولا ننسى سطح الأسنان العلوي.

ونقوم بتنظيف جميع أسطح الأسنان لا سيما الأضراس. كما يجب علينا تنظيف اللسان بالفرشاة، والتأكد من التخلص من جميع فضلات الطعام حتى لا تتكون الأحماض التي تسبب التسوس.

ومن الضروري استخدام الخيط الطبي لتنظيف المنطقة بين الأضراس لتجنب حدوث التسوس بينها وتكون حفر يعلق فيها الطعام ويسبب ضغطا على اللثة، مما يؤدي إلى التهابها (gingivitis).

وختمت الدكتورة سوزان صقر بالقول "فلنجعل تنظيف أسنان أطفالنا بالفرشاة جزءا من أولوياتنا".