أسترازينيكا تسحب لقاحها المضاد لكورونا من جميع أنحاء العالم.. هل السبب هو جلطات الدم؟

أعلنت شركة أسترازينيكا أنها بدأت سحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم، وذلك بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الشركة أقرت في وثائق محكمة بأن لقاحها يسبب آثارا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية. فما هي التفاصيل حول ذلك؟

الإجابات في هذا التقرير في سؤال وجواب.

من طور لقاح أسترازينيكا؟

تم تطوير لقاح شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد في بريطانيا، ولذلك هو يعرف أيضا باسم لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" ، وتمت الموافقة على لقاح أسترازينيكا لأول مرة في المملكة المتحدة.

وغيرت أسترازينيكا اسم لقاح كوفيد الخاص بها إلى فاكسزيفريا Vaxzevria في عام 2021. وتم ترخيص اللقاح للاستخدام لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، ويتم تقديمه في حقنتين، عادة في عضلة الجزء العلوي من الذراع، بفاصل حوالي ثلاثة أشهر. كما تم استخدامه من قبل بعض البلدان كجرعة معززة.

ما طبيعة لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19؟

يستخدم لقاح أسترازينيكا تقنية "النواقل الفيروسية" (Viral vector)، وفيها يتم وضع المادة من فيروس كوفيد-19 في نسخة معدلة من فيروس مختلف (ناقل فيروسي). يعطي الناقل الفيروسي تعليمات لخلايا الجسم لعمل نسخ من بروتين سبايك "الشوكة" الخاص بفيروس كوفيد-19.

بمجرد أن تعرض الخلايا بروتينات سبايك على أسطحها، يستجيب الجهاز المناعي عن طريق تكوين أجسام مضادة وخلايا دم بيضاء دفاعية. إذا أصيب الشخص لاحقا بفيروس كوفيد-19، فستقوم الأجسام المضادة بمحاربة الفيروس.

بماذا اعترفت شركة أسترازينيكا؟

اعترفت شركة أسترازينيكا لأول مرة في وثائق المحكمة في فبراير/شباط الماضي بأن لقاحها ضد فيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية نادرة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة التلغراف البريطانية الشهر الماضي.

وتتم مقاضاة شركة الأدوية العملاقة في دعوى جماعية بسبب مزاعم بأن لقاحها، تسبب في الوفاة وإصابة خطيرة في عشرات الحالات.

ويقول المحامون إن اللقاح أنتج آثارا جانبية كان لها تأثير مدمر على عدد صغير من العائلات.

ما هي الحالة التي اعترفت شركة أسترازينيكا بأن لقاحها يمكن أن يسببها؟

قبلت أسترازينيكا في وثيقة قانونية قدمتها إلى المحكمة العليا، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "يمكن، في حالات نادرة جدا، أن يسبب متلازمة تجلط الدم ونقص الصفيحات الدموية (Thrombosis Thrombocytopenia Syndrome TTS)".

ما هي متلازمة تجلط الدم ونقص الصفيحات الدموية؟

في متلازمة "تي تي إس" (TTS) يحدث تجلط في الدم مع نقص الصفيحات، مما يؤدي إلى إصابة الأشخاص بجلطات دموية، وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

ما احتمالية حدوث تجلط الدم مع نقص الصفيحات لدى من تلقوا لقاح أسترازينيكا؟

وفقا لتقرير في الغارديان حدثت هذه المتلازمة النادرة لدى حوالي اثنين إلى ثلاثة أشخاص من كل 100 ألف تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا.

كم عدد الحالات التي قد تكون أصيبت بمتلازمة تجلط الدم ونقص الصفيحات الدموية؟

تم تسجيل 51 حالة من متلازمة تجلط الدم ونقص الصفيحات الدموية المرتبطة بلقاح أسترازينيكا.

كم عدد القضايا المرفوعة ضد شركة أسترازينيكا في المملكة المتحدة؟ وما قيمة التعويضات المطلوبة؟

تم رفع 51 قضية أمام المحكمة العليا، ويسعى الضحايا وأقاربهم للحصول على تعويضات تقدر قيمتها بما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار).

ما هي المفاعيل القانونية لاعتراف أسترازينيكا؟

يقول ريتشارد داينارد، أستاذ القانون ورئيس معهد الدفاع عن الصحة العامة في جامعة نورث إيسترن في الولايت المتحدة إن الاعتراف ليس ضارا بشكل خاص، حيث أن الحالة النادرة – التي تسمى تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات- تمت دراستها جيدا قبل التقاضي ، وذلك وفقا لتقرير لتانر ستينينج، نشر في موقع ميديكال إكسبرس.

ويضيف داينارد "حقيقة أن هذا قد تم إدراجه بالفعل كأثر جانبي محتمل يقلل من تأثيره القانوني.. بعد كل شيء، أنقذ اللقاح العديد من الأرواح في بريطانيا أكثر من تلك التي تأثرت بهذا التأثير الجانبي، لذا فإن قبول أسترازينيكا – لما تم إدراجه بالفعل كعرض جانبي – لا يبدو أنه يمثل مشكلة كبيرة".

إذا تلقيت لقاح أسترازينيكا فهل يجب أن تقلق بشأن متلازمة تجلط الدم ونقص الصفيحات الدموية؟

"في المملكة المتحدة وأماكن أخرى حيث كان هذا اللقاح منتشرا، رأينا عددا صغيرا من الأشخاص يصابون بمتلازمة تجلط الدم ونقص الصفيحات الدموية"، وذلك وفقا لمنصور أميجي، الأستاذ في جامعة نورث إيسترن في أقسام العلوم الصيدلانية والهندسة الكيميائية.

ويضيف أنه أثر جانبي نادر جدا، ولكن تم رؤيته في عدد من الحالات بعد الموافقة على هذا اللقاح في عام 2021 وأوائل عام 2022.

ما آلية العلاقة بين لقاح أسترازينيكا و متلازمة تجلط الدم ونقص الصفيحات الدموية؟

يحتوي الفيروس الغدي على جزيء الحمض النووي بداخله، والذي يتم بعد ذلك حقنه في العضل. ولكن عندما يكون جزيء الحمض النووي هذا في مجرى الدم، فإنه يجذب بروتينا في الدم يسمى عامل الصفائح الدموية 4 platelet factor 4, ، وفي بعض الأفراد – ليس في الكل، ولكن في عدد صغير جدا – يمكن لعامل الصفائح الدموية 4 أن يبالغ في الاستجابة المناعية للجسم.

عادة عندما ترى تكوين جلطة في الجسم، فهي آلية يحاول الجسم من خلالها حماية شيء ما من كل شيء آخر في الجسم. فهو يخلق كبسولة حول الجسيم الفيروسي ويجند المزيد من الصفائح الدموية وخلايا الدم الحمراء والفيبرين، مما يؤدي إلى تكوين جلطة دموية، ويشار إلى هذا باسم نقص الصفيحات.

لماذا بدأت شركة أسترازينيكا بسحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم؟

تقول أسترازينيكا إن هذا بسبب "فائض اللقاحات المحدثة المتاحة" التي تستهدف السلالات الجديدة من الفيروس.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سحب شركة الأدوية طوعا في شهر مارس ترخيص التسويق الخاص بها في الاتحاد الأوروبي، وهو الموافقة على تسويق دواء في الدول الأعضاء.

وفي 7 مايو/أيار الجاري، أصدرت وكالة الأدوية الأوروبية إشعارا يفيد بأن اللقاح لم يعد مصرحا باستخدامه.

وقد توقفت دول أخرى بالفعل عن توفير اللقاح. لم يكن متاحا للاستخدام في أستراليا منذ مارس 2023، على الرغم من أنه تم بالفعل التخلص التدريجي من استخدامه اعتبارا من يونيو 2021 بسبب توافر اللقاحات الأحدث على نطاق واسع.

هل هناك علاقة بين قرار سحب شركة أسترازينكا اللقاح والدعوى القضائية أو اعترافها بأنه قد يسبب تجلط الدم مع نقص الصفيحات؟

أصرت شركة أسترازينكا على أن قرار سحب اللقاح لا يرتبط بالدعوى القضائية أو اعترافها بأنه يمكن أن يسبب تجلط الدم مع نقص الصفيحات، وقالت إن التوقيت كان محض صدفة.

وقالت الشركة في بيان: “نحن فخورون للغاية بالدور الذي لعبه فاكسزيفريا Vaxzevria في إنهاء الوباء العالمي. ووفقا لتقديرات مستقلة، تم إنقاذ حياة أكثر من 6.5 مليون شخص في السنة الأولى من الاستخدام فقط وتم توفير أكثر من ثلاثة مليارات جرعة على مستوى العالم.

وأضافت "لقد تم الاعتراف بجهودنا من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم وينظر إليها على نطاق واسع على أنها عنصر حاسم في إنهاء الوباء العالمي".

وقالت "مع تطوير لقاحات متعددة ومتغيرة لكوفيد-19 منذ ذلك الحين، هناك فائض في اللقاحات المحدثة المتاحة. وقد أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على عقار فاكسزيفريا، الذي لم يعد يتم تصنيعه أو توريده. ولذلك اتخذت شركة AstraZeneca قرارا بالبدء في سحب تراخيص تسويق عقار فاكسزيفريا داخل أوروبا."

وكانت الحكومة البريطانية قد توقفت إلى حد كبير عن استخدام لقاح أسترازينيكا بحلول خريف عام 2021، وفي ذلك الوقت كانت قد قدمت حوالي 50 مليون جرعة في المملكة المتحدة. وتم استبداله في المملكة المتحدة بلقاحات فايزر وموديرنا في وقت حملة لقاح التعزيز الشتوية في نهاية عام 2021.