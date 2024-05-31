منظمة الصحة: إصابات حمى الضنك تتزايد عالميا

أظهر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أمس الخميس تزايد عدد الإصابات بمرض حمى الضنك على مستوى العالم على مدار السنوات الخمس الماضية، وأن الوضع مثير للقلق بشكل خاص في الأميركتين هذا العام.

وذكر التقرير أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 7 ملايين إصابة بحمى الضنك في الأميركتين حتى أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير رقم 4.5 ملايين حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2023 ككل.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه "بالنظر إلى مستوى تفشي حمى الضنك الحالي والمخاطر المحتملة من توسع الانتشار على مستوى العالم وأن الخطر الإجمالي على المستوى العالمي لا يزال يتم تقييمه على أنه مرتفع فإن حمى الضنك تظل تهديدا عالميا للصحة العامة".

يشار إلى أن حمى الضنك هو مرض فيروسي يهدد الحياة وينتشر عن طريق البعوض في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.