كباب لحم الدب يصيب عائلة أميركية بديدان دماغية توجد في لحوم الخنزير

أصيب أفراد من أسرة واحدة بديدان الدماغ Brain Worms بعد تناول كباب لحم الدب، حسبما يوضح تقرير صادر عن المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وحضر تسعة أفراد من الأسرة من ثلاث ولايات (أريزونا أو مينيسوتا أو داكوتا الجنوبية) تجمعًا عائليًا لعام 2022 في داكوتا الجنوبية، حسبما ذكر تقرير صدر في 23 مايو/أيار الجاري، ونقله موقع ذا هيل.

قام أحد أفراد الأسرة بصيد دب في شمال ساسكاتشوان. تم تخزين اللحم في الثلاجة لأكثر من شهر قبل تحضيره واستخدامه في الكباب. وبحسب التقرير، فقد تلقى أحد أفراد الأسرة تعليمات من أحد تجار الصيد بتجميد اللحوم لقتل الطفيليات.

ومع ذلك، يشير تقرير المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن اليرقات والديدان التي تم اكتشافها لاحقًا في اللحوم وأفراد الأسرة مقاومة للتجميد.

وفي التجمع العائلي، كان اللحم يُشوى إلى جانب الخضار، ولكن تم تقديمه عن طريق الخطأ غير مطبوخ جيدًا. وبعد أن تناول عدد قليل من الحاضرين اللحم في البداية، تم إعادة طهيه وتقديمه مرة أخرى.

وقال ثلاثة من أفراد الأسرة المتضررين إنهم تناولوا الخضروات فقط في الوجبة، لكن مسؤولي الصحة يقولون إن اللحوم ربما تكون قد تلوثت بالفعل الأطعمة الأخرى التي تم تقديمها.

إدخال إلى المستشفى

توضح المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمراض أنه بعد بضعة أسابيع، في يوليو/تموز 2022، تم إدخال أحد أفراد الأسرة إلى المستشفى بسبب الحمى وألم شديد في العضلات وتورم حول العينين. قام الأطباء بتشخيص إصابته بداء الشعرينات Trichinellosis.

داء الشعرينات هو عدوى بالديدان المستديرة تحدث عادةً نتيجة تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة الملوثة بطفيل الشعرينيلا Trichinella. يمكن أن تأتي يرقاتها من الحيوانات آكلة اللحوم مثل الدببة، وكذلك الخنازير البرية وحيوانات الفظ Walrus.

وفي نهاية المطاف، تم تشخيص إصابة سبعة أفراد إضافيين من الأسرة، بما في ذلك فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، بالديدان.

وتقول المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن ثلاثة من السبعة تم إدخالهم إلى المستشفى وعلاجهم بدواء يسمى ألبيندازول، الذي يقتل الديدان. وقال مسؤولو الصحة إن ستة فقط ظهرت عليهم الأعراض، وقد تعافوا جميعاً.

تم اختبار بقايا لحم الدب، وتم اكتشاف يرقات داء الشعرينات.

وداء الشعرينات غالبًا ما يكون ناجمًا عن تناول لحم الخنزير غير المطبوخ جيدًا أو النيئ في الولايات المتحدة.

وبمجرد دخول اليرقات إلى الجسم، يمكنها الانتقال إلى الأنسجة والأعضاء العضلية، بما في ذلك الدماغ والقلب والرئتين والحبل الشوكي، وفقًا لمايو كلينيك. ومع ذلك، فإن المضاعفات المرتبطة بالعدوى نادرة.

يمكن أن تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لداء الشعرينات الغثيان والقيء والصداع والنوبات المرضية. بعض الأشخاص الذين يصابون بالديدان لا تظهر عليهم أي أعراض لأن جهاز المناعة لديهم يقتلهم.