لون البول يكشف الجفاف.. وهذه أسبابه لدى المسنين

يمكن أن يكون الجفاف في الصيف الحار مشكلة صحية لا تتأثر بالعمر، ولكن هناك خطر أكبر للإصابة بالجفاف لدى كبار السن بسبب التغيرات الطبيعية في الجسم مع تقدمهم في السن.

سواء كنت أصغر أو أكبر سنا، فإن شرب حوالي ثمانية أكواب من الماء يوميا أمر مهم للمساعدة في تنظيم درجة حرارة الجسم وتليين المفاصل والحفاظ على الصحة العامة. ولكن إذا لم يتم استهلاك كمية كافية من الماء، فقد تكون هناك مشاكل.

ما هو الجفاف؟

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يستهلك، مما يؤدي إلى عدم كفاية كمية الماء والسوائل الأخرى اللازمة لوظائف الجسم الطبيعية، كما يقول خبير الطب الباطني الدكتور شوشين باجاج، في تصريحات لموقع هيلث شوتس.

يمكن أن ينجم الجفاف عن عدم شرب كمية كافية من الماء، أو فقدان الكثير من الماء، أو مزيج من الاثنين معا.

إذا كان لون البول غامقا فيجب شرب الماء على الفور، لان هذا يعني أن هناك جفاف حادا لدى الشخص. أما إذا كان لون البول متوسط الاصفرار فعندها ينصح بشرب المزيد من الماء.

أما إذا كان لون البول فاتحا، فهذا جيد، وينصح بشرب الماء كالمعتاد.

ويفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل في الصيف، خاصة في المناطق التي ترتفع فيها درجة الحرارة، مما قد يعرض الشخص إلى مخاطر الجفاف وضربة الحر إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

بعض أعراض الجفاف

العطش

جفاف الفم

جفاف الجلد

انخفاض إنتاج البول

البول الداكن اللون

التعب

الضعف

الدوخة

الدوار

الارتباك

ضعف الإدراك

سرعة ضربات القلب

انخفاض ضغط الدم

العيون الغائرة

لماذا يكون الجفاف أكثر شيوعا عند كبار السن؟

عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة جدا، فإن ذلك يزيد من خطر الإصابة بالجفاف. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الموسم أو درجة الحرارة الخارجية ليست فقط هي التي يمكن أن تسبب الجفاف. يكون كبار السن أكثر عرضة بنسبة 20 إلى 30 بالمائة للجفاف بسبب ضعف آلية العطش وعدم القدرة على الحركة ومرض السكري وأمراض الكلى.

هذه بعض العوامل التي تجعل الجفاف أكثر شيوعا عند كبار السن:

1- تراجع الإحساس بالعطش

مع التقدم في السن، يتضاءل إحساس المسنين بالعطش. وهذا يعني أنهم قد لا يشعرون بالعطش حتى عندما يحتاج الجسم إلى السوائل من أجل الأداء السليم للجسم. هذا يمكن أن يؤدي إلى عدم تناول كمية كافية من السوائل.

2- انخفاض وظائف الكلى

يمكن أن تؤثر الشيخوخة على وظائف الكلى، مما يجعل الأعضاء أقل كفاءة في الحفاظ على الماء. وهذا يعني أن الأشخاص، خاصة الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، قد يفقدون المزيد من الماء أثناء التبول.

3- الأمراض المزمنة

يعاني العديد من كبار السن من أمراض مزمنة مثل مرض السكري أو أمراض الكلى أو أمراض القلب. يمكن أن تؤثر هذه الحالات الصحية على توازن السوائل وتزيد من خطر الجفاف.

4- الأدوية

غالبا ما يتناول كبار السن الأدوية التي يمكن أن تزيد خطر الجفاف، مثل:

مدرات البول، التي توصف غالبا لحالات مثل ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب

الملينات، التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان السوائل بشكل مفرط من خلال البراز.

بعض مضادات الاكتئاب، التي يمكن ان يكون لها تأثيرات مدرة للبول.

5- مشاكل الحركة

يمكن للقيود الجسدية ومشاكل الحركة أن تجعل من الصعب على كبار السن الحصول على السوائل بانتظام. وقد يواجهون أيضا صعوبة في الوصول إلى الحمام، مما قد يجعلهم يحدون من تناول السوائل لتجنب الرحلات المتكررة إلى الحمام.

علاج الجفاف لدى كبار السن

يتضمن علاج الجفاف لدى كبار السن الخطوات التالية:

1- زيادة تناول السوائل

شجعهم على استهلاك المزيد من الماء. إذا كان الماء غير محبب بالنسبة لهم، فقدم لهم سوائل مرطبة أخرى مثل شاي الأعشاب، أو مرق الخضار أو الدجاج، ومحاليل الإماهة الفموية.

2- مراقبة وضبط الأدوية

قد يصف لك كبار السن أدوية لحالات صحية مختلفة. قم بمراجعة هذه الأدوية مع الطبيب لضبط الجرعات أو التبديل إلى البدائل التي لديها خطر أقل للتسبب في الجفاف.

3- استخدم الأطعمة المرطبة

أدخل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل الفواكه (البطيخ والبرتقال) والخضروات (الخيار والخس) في النظام الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، ضع كمية أقل من الملح في طعامهم. إذا تناولوا نظاما غذائيا عالي الصوديوم دون زيادة كمية السوائل التي يتناولونها، فقد يتعرضون لخطر الجفاف.

4- السوائل الوريدية

إذا لم تنجح هذه الخطوات، عليك التواصل مع الطبيب. يقول الدكتور باجاج: في الحالات الشديدة، قد يقوم الطبيب بإعطاء السوائل عن طريق الوريد لتجديد مستويات السوائل بسرعة.

الوقاية من الجفاف لدى كبار السن