هل تتعرق أثناء تناول الطعام؟ هذه الأسباب

هل لاحظت أنك تتعرق أثناء تناول الطعام؟ ما السبب وراء ذلك؟ وما العلاج؟

تُعرف ظاهرة التعرق أثناء تناول الطعام طبيا باسم التعرق الذوقي gustatory sweating . أو متلازمة فراي Frey Syndrome. ومن الشائع بين من يعانون من هذه الحالة أن يتعرقوا أثناء تناول الطعام أو بعده، خاصة بعد تناول الطعام الساخن والتوابل بسبب الارتفاع الطبيعي في درجة حرارة الجسم.

يحتوي الطعام الحار على الفلفل الأحمر أو الأسود الذي يحتوي على الكابسيسين الذي يحفز النظام الحراري ليشعر الإنسان بالدفء. للحد من التعرق الذوقي، يجب معرفة الأسباب الكامنة وراءه.

لماذا يحدث التعرق أثناء الأكل؟

قد يحدث التعرق الذوقي لأسباب متعددة:

1- تلف في عصب

أثناء تناول الطعام، قد يكون هناك احمرار في الوجه وتعرق بسبب تلف العصب الأذني الصدغي، أو مرض مثل القوباء المنطقية shingles، كما يقول الطبيب الاستشاري وأخصائي العناية المركزة الدكتور روحي بيرزاداـ لموقع هيلث شوتس.

2- جراحة الرأس أو الرقبة

أحد الأسباب الأكثر شيوعا للتعرق الذوقي هو وجود تاريخ من جراحة الرقبة أو الرأس.

من المعتقد بشكل عام أن جراحة الغدة النكفية يمكن أن تلحق الضرر بالأعصاب القريبة عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى ظهور إشارات عصبية مختلطة معينة، مثل تلك الخاصة بالتعرق.

ينتج جسمنا بشكل طبيعي المزيد من اللعاب عندما نأكل. ولكن، في حالة تلف أعصاب الغدد النكفية، قد يبدأ جسمك بالتعرق بدلا من إفراز اللعاب.

3- تناول غذاء غني بابروتين

قد يحدث ما يسمى تعرق اللحوم، وهو التعرق المفرط بعد تناول وجبات غنية بالبروتين وليس اللحوم فقط.

لذا فإن موازنة البروتين في النظام الغذائي أو تناول كميات أقل على فترات متكررة قد يساعد في تقليل نوبات التعرق هذه.

كيفية منع التعرق الذوقي؟

خيارات العلاج لهذا النوع من التعرق محدودة. ومع ذلك، فإن العديد من العلاجات قد تقلل أو توقف التعرق الذوقي. بعض هذه هي:

1- العلاجات المتاحة دون وصفة طبية

في بعض الأحيان، قد يصف طبيبك علاجات موضعية بدون وصفة طبية وأدوية عن طريق الفم. قد تشمل هذه مضادات التعرق التي يمكن تطبيقها على الوجه أو المناطق الأخرى التي تتعرق فيها. الأدوية مثل مضادات الكولين قد تحد أيضا من التعرق.

2- حقن البوتوكس

حقن البوتوكس هي خيار العلاج الأساسي لمتلازمة فراي.

3- اليوميات

من النصائح تدوين الطعام الذي يسبب التعرق ويتم ملاحظة هذا النمط. يمكنك تحليل المعلومات التي تم جمعها بحلول نهاية الأسبوع لمعرفة أنماط الطعام التي تسبب لك التعرق أكثر. يمكنك إيقاف هذه الأطعمة لمعرفة ما إذا كان الامتناع عن تناولها قد يساعد في الحد من التعرق.

كيف يحدث التعرق؟

يتم إنتاج العرق عن طريق الغدد الموجودة في الطبقة العميقة من الجلد، الأدمة. توجد الغدد العرقية في جميع أنحاء الجسم، ولكنها أكثر عددا في الجبهة والإبطين والكفين وأخمص القدمين، وذلك وفقا لدائرة الصحة في ولاية فيكتوريا الأسترالية.

يتكون العرق أساسا من الماء، ولكنه يحتوي أيضا على بعض الأملاح. وتتمثل مهمتها الرئيسية في التحكم في درجة حرارة الجسم. ومع تبخر الماء الموجود في العرق، يبرد سطح الجلد. وظيفة إضافية للعرق هي المساعدة في الإمساك عن طريق ترطيب راحة اليد قليلا.

التعرق الطبيعي

التعرق الطبيعي والصحي يحدث بسبب:

درجات الحرارة المرتفعة، كما هو الحال في الصيف

تمرين جسدي

ضغط عاطفي

تناول الأطعمة الساخنة أو الحارة

الحمى المرتبطة بالمرض.

فرط التعرق

يُعرف التعرق الزائد بفرط التعرق. فرط التعرق مجهول السبب هو الشكل الأكثر شيوعا. ويسمى مجهول السبب لأنه لا يمكن العثور على سبب له. يمكن أن يتطور خلال مرحلة الطفولة أو في وقت لاحق من الحياة ويمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم، ولكن الراحتين والأخمصين أو الإبطين هي المناطق الأكثر إصابة. قد يحدث التعرق الزائد حتى أثناء الطقس البارد، ولكنه يصبح أسوأ أثناء الطقس الدافئ وعندما يكون الشخص تحت ضغط عاطفي.

بعض الأسباب المعروفة تشمل:

البدانة

التغيرات الهرمونية المرتبطة بانقطاع الطمث (الهبات الساخنة)

الأمراض المرتبطة بالحمى، مثل العدوى أو الملاريا

فرط نشاط الغدة الدرقية

السكري

بعض الأدوية.

في معظم الحالات، لا يلزم إجراء أي فحوص خاصة لتشخيص فرط التعرق. في بعض الأحيان، يوصى بإجراء فحص الدم لمرض الغدة الدرقية.

علاج فرط التعرق

يعتمد علاج التعرق الزائد حسب السبب. قد يشمل العلاج:

تخفيض الوزن، إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن

التطبيقات الموضعية (وضع المواد الموصوفة على الجلد) مثل: مضادات التعرق التي تحتوي على 10-25% من أملاح الألومنيوم، أدوية "مضادات الكولين"، والتي قد تكون متاحة على شكل كريم، أو رذاذ، أو مسحوق، أو عصا، أو رول أون، أو مسح، أو طلاء

يمكن وصف أدوية "مضادات الكولين" عن طريق الفم لمنع تنشيط الغدد العرقية

يمكن وصف العلاج بالهرمونات البديلة للحد من الهبات الساخنة لانقطاع الطمث

الرحلان الأيوني، يتم تقليل نشاط الغدد العرقية مؤقتا عن طريق تمرير تيار كهربائي منخفض المستوى عبر الجلد

حقن البوتوكس – لشل الغدد العرقية. يستمر تأثير حقنة واحدة من ستة إلى تسعة أشهر

يمكن إجراء عملية جراحية للأعصاب التي تتحكم في الغدد العرقية – في الحالات الشديدة التي لم تنجح فيها جميع العلاجات الأخرى.

نقص التعرق

يسمى انخفاض التعرق بنقص التعرق إذا كان هناك فقدان جزئي للتعرق، أو عدم التعرق إذا كان هناك نقص كامل في التعرق. يمكن أن يحدث هذا لعدد من الأسباب، والتي تشمل:

بعض الاضطرابات الجلدية

حروق في الجلد تؤدي إلى تلف الغدد العرقية

قصور الغدة الدرقية

جفاف

الحرارة المفرطة لفترة طويلة أو ممارسة الرياضة أثناء الطقس الحار.

قلة التعرق قد تخلق مشاكل في التحكم في درجة الحرارة وتؤدي إلى ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم أثناء الطقس الحار. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون هذا مهددا للحياة.

ضربة الشمس والإرهاق الحراري

يمكن أن تحدث ضربة الشمس في الطقس الحار عندما لا يتم إنتاج كمية كافية من العرق للحفاظ على برودة الجسم. يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

تشنجات العضلات

صداع

غثيان

القيء.

يمكن أن يؤدي الفقد المفرط لأملاح الجسم ومياهه إلى مضاعفات تهدد الحياة. يجب عندها البحث عن مكان بارد ومظلل، وشرب الكثير من السوائل، وغمر الجسم بالماء، إذا لزم الأمر.