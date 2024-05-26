شرب الحليب الخام.. هل هو مفيد؟

أصبح تناول الحليب الخام -غير المبستر- أحدث صرعة، ويشعر الخبراء بالقلق من أنه قد يؤدي إلى انتشار أنفلونزا الطيور.

تحظى مقاطع الفيديو التي تروج للحليب غير المبستر بملايين المشاهدات. وقد حذر مسؤولو الصحة العامة منذ فترة طويلة من مخاطر شربه، وهذا وفقا لتقرير في واشنطن بوست.

وفي مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الأشخاص أنفسهم وهم يشربون الحليب الخام، مدعين أنه يقدم فوائد صحية. التي يتم فقدانها في الحليب المبستر، الذي يتم تسخينه لقتل مسببات الأمراض المسببة للأمراض.

ويقول مزارعو الألبان الذين يبيعون الحليب الخام إن الطلب آخذ في الارتفاع. لكن مسؤولي الصحة العامة في الولايات المتحدة حذروا منذ فترة طويلة من مخاطر شرب الحليب الخام – خاصة الآن، حيث تصيب أنفلونزا الطيور شديدة العدوى أبقار الألبان في جميع أنحاء البلاد.

في يوم الأربعاء، أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أحد عمال الألبان في ميشيغان أصيب بفيروس أنفلونزا الطيور، وهي الحالة البشرية الثانية في الولايات المتحدة في أقل من شهرين والتي تم ربطها بتفشي فيروس (H5N1) في أبقار الألبان. ويعتبر المسؤولون الفدراليون أن خطر إصابة البشر بفيروس (H5N1) منخفض.

وقال المسؤولون الفيدراليون إن البسترة تقتل فيروس (H5N1).

لكن المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية حذرت الجمهور من تجنب "التعرض غير المحمي" للحليب غير المبستر أو الخام. وفي يوم الجمعة، ذكرت مجلة نيو إنجلاند الطبية أنه عندما أعطيت الفئران الحليب الخام من أبقار الألبان المصابة بفيروس أنفلونزا الطيور، ظهرت الأعراض بسرعة على الفئران وكان لديها مستويات عالية من الفيروس في الجهاز التنفسي.

وقال الباحثون إن النتائج تثير تساؤلات حول المخاطر المحتملة للإصابة بأنفلونزا الطيور لدى البشر الذين يشربون الحليب الخام من الأبقار المصابة.

وقال ريتشارد ويبي، عالم الفيروسات في مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال -ولم يكن من بين الباحثين في الدراسة- إن العلماء لا يستطيعون القول "بأي ثقة حقيقية" أن شرب الحليب الخام الملوث بالأنفلونزا سيصيب الناس. وقال ويبي إن الأبقار "المصابة بشدة" بأنفلونزا الطيور تحتوي على كميات عالية من الفيروس في حليبها.

تحور الفيروس

وقال: "ليس من المنطقي شرب الحليب غير المبستر في هذه المرحلة.. ليس كل من يشرب الحليب المحمل بالفيروسات من المحتمل أن يصاب بهذا الفيروس. لكن من وجهة نظري، فهي احتمالية لن أخاطر بها بالتأكيد».

وقالت سيلين غوندر، المتخصصة في الأمراض المعدية إن المزيد من تعرض الإنسان لفيروس (H5N1) يزيد من احتمالية إصابة الأشخاص بالمرض ويخلق المزيد من الفرص لتحور الفيروس، لذا فهو أكثر سهولة. تنتقل بين البشر.

وقالت غوندر "إنك تسدد المزيد من التسديدات على المرمى وتزيد من احتمالية التسديد".

ما الفرق بين الحليب الخام والمبستر؟

يزعم المدافعون عن الحليب الخام أن منتجات الألبان غير المبسترة تحتوي على إنزيمات مفيدة وبروبيوتيك وفيتامينات تجعلها مغذية وأفضل لك من الحليب المبستر. لكن علماء الأغذية الذين يدرسون سلامة منتجات الألبان يقولون إنه لا يوجد فرق كبير في القيمة الغذائية للحليب المبستر والحليب الخام.

وقالت نيكول مارتن، أستاذة الأبحاث المساعدة في علم الأحياء الدقيقة لأطعمة الألبان بجامعة كورنيل، إن هناك انخفاضات طفيفة للغاية في بعض الفيتامينات أثناء عملية البسترة. يتم تعطيل بعض الإنزيمات الموجودة في الحليب أثناء البسترة ولكن لا يوجد دليل على أن هذه الإنزيمات تمنح فائدة صحية.

وقالت إن هناك أيضا مستويات منخفضة من بكتيريا البروبيوتيك في الحليب الخام، ولكن هذه البكتيريا يجب أن تكون موجودة بالمليارات، كما هو موجود في الزبادي أو مخلل الملفوف، لمنح فائدة.

وقال مارتن: "لمجرد وجود نوع البكتيريا لا يعني أنها ستسبب أو تؤثر على تحسين الصحة بأي شكل من الأشكال".

ويمكن أن يحتوي الحليب الخام على بكتيريا، مثل العطيفة والإشريكية القولونية والسالمونيلا والليستيريا، والتي يمكن أن تسبب الإسهال وتشنجات المعدة والقيء.

يتعافى معظم الأشخاص بسرعة، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA). لكن الوكالة تقول أيضا إن الحليب الخام الملوث "يمكن أن يكون خطيرا بشكل خاص" على الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. في الحالات الخطيرة، يمكن أن تؤدي البكتيريا إلى الفشل الكلوي أو متلازمة غيلان باريه.

وقال مارتن: "ما يحتاج الناس حقا إلى سماعه هو أن هذا المنتج، الحليب الخام، يمثل خطرا أكبر للإصابة بالمرض". "حتى لو تصوروا أن هناك فائدة غذائية أو فائدة صحية، فلا يوجد دعم لذلك في الدراسات العلمية".

ما مخاطر الحليب الخام؟

يوفر الحليب ومنتجات الألبان ثروة من الفوائد الغذائية. لكن الحليب الخام، أي الحليب غير المبستر، يمكن أن يحتوي على كائنات دقيقة خطيرة يمكن أن تشكل مخاطر صحية خطيرة عليك وعلى عائلتك.

الحليب الخام هو حليب الأبقار والأغنام والماعز –أو أي حيوان آخر– لم يتم بسترته لقتل البكتيريا الضارة. يمكن أن يحمل الحليب الخام بكتيريا خطيرة مثل السالمونيلا، والإشريكية القولونية، والليستيريا، والعطيفة، وغيرها من البكتيريا التي تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء، والتي تسمى غالبا "التسمم الغذائي"، وهذا وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

يمكن لهذه البكتيريا أن تلحق ضررا خطيرا بصحة أي شخص يشرب الحليب الخام أو يأكل المنتجات المصنوعة من الحليب الخام. ومع ذلك، فإن البكتيريا الموجودة في الحليب الخام يمكن أن تكون خطرة بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة (مثل مرضى زرع الأعضاء والأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والسرطان، والسكري)، والأطفال، وكبار السن، والنساء الحوامل. في الواقع، وجدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن الأمراض المنقولة بالغذاء من الحليب الخام تؤثر بشكل خاص على الأطفال والمراهقين.

ما هي البسترة؟

البسترة هي عملية مستخدمة على نطاق واسع تقتل البكتيريا الضارة عن طريق تسخين الحليب إلى درجة حرارة معينة لفترة زمنية محددة. تم تطوير البسترة لأول مرة على يد لويس باستور في عام 1864، وهي تقتل الكائنات الضارة المسؤولة عن أمراض مثل داء الليستيريات، وحمى التيفوئيد، والسل، والدفتيريا، وحمى كيو، وداء البروسيلات.

أعراض التسمم بعامل ممرض عبر الحليب الخام

من أعراض الأمراض المنقولة بالغذاء عادة ما يلي:

القيء والإسهال وآلام في البطن

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل الحمى والصداع وآلام الجسم

في حين أن معظم الأشخاص الأصحاء يتعافون من المرض الناجم عن البكتيريا الضارة في الحليب الخام -أو في الأطعمة المصنوعة من الحليب الخام- في غضون فترة زمنية قصيرة، فإن البعض يمكن أن يصابوا بأعراض مزمنة أو شديدة أو حتى مهددة للحياة.

إذا مرضت أنت أو أي شخص تعرفه بعد تناول الحليب الخام أو المنتجات المصنوعة من الحليب الخام، أو إذا كنت حاملا وتعتقدين أنك قد استهلكت حليبا خاما أو جبنا ملوثا، فعليك مراجعة أخصائي الرعاية الصحية على الفور.