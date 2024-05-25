كوابيس جرائم القتل قد تكون علامة إنذار مبكرة لهذا المرض الخطير

توصلت دراسة حديثة إلى أن زيادة عدد الكوابيس التي تراود الشخص قد تكون علامة تحذيرية للإصابة بمرض الذئبة الحمراء.

ودعا الباحثون الأطباءَ إلى السؤال عن الكوابيس على أمل أن يساعد ذلك في اكتشاف متى من المحتمل أن تظهر الأعراض لدى المرضى في وقت مبكر.

وأجرى الدراسة جامعتا كامبريدج وكينجز كوليدج لندن، ونشرت في مجلة "إي كلينيكال ميديسين" (eClinicalMedicine)، وموّلتها مؤسسة "لوبس تراست" (Lupus Trust)، وكتب عنها موقع الإندبندنت.

وشملت الدراسة 676 شخصا مصابين بمرض الذئبة الحمراء، وهو مرض يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للأنسجة والأعضاء، و400 طبيب.

كما تضمنت مقابلات تفصيلية مع 69 شخصا يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية الالتهابية المزمنة المختلفة، بما في ذلك مرض الذئبة، ومع 50 طبيبا.

وسأل الباحثون المرضى عن توقيت ظهور 29 عرضا من أعراض الصحة العصبية والعقلية، بما في ذلك الاكتئاب والهلوسة وفقدان التوازن.

وأمراض المناعة الذاتية هي أمراض تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة -المنوط به حماية الجسم من الجراثيم- الجسم نفسه.

وهناك أكثر من 80 نوعا معروفا من أمراض المناعة الذاتية، منها داء الثعلبة والذئبة الحمراء والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض السيلياك والسكري من النوع الأول ومرض غريفز .

ترتيب الأعراض

في المقابلات، طُلب من المرضى إدراج الترتيب الذي تظهر به الأعراض عادة.

أبلغ أقل بقليل من واحد من كل 4 أشخاص عن الهلوسة (hallucinations)، على الرغم من أن الأغلبية قالوا إن هذا لم يحدث إلا في بداية المرض أو في وقت لاحق.

ومع ذلك، وجدت المقابلات أن 3 من كل 5 مرضى مصابين بمرض الذئبة وواحد من كل 3 مصابين بحالات أخرى مرتبطة بالروماتيزم شهدوا ارتفاعا كبيرا في الكوابيس المزعجة قبل الإصابة بالهلوسة.

جرائم القتل وسلخ جلد الناس

ووصف أحد المرضى الكوابيس التي تراوده بأنها "مروعة، مثل جرائم القتل، مثل سلخ جلد الناس".

وأضاف أنه اعتقد أن هذا حدث عندما يكون "مرهقا"، و"كلما زاد الضغط الذي يتعرض له جسدي، أصبح الحلم أكثر وضوحا وسوءا".

وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة ميلاني سلون، من قسم الصحة العامة والرعاية الأولية بجامعة كامبريدج، "من المهم أن يتحدث الأطباء مع مرضاهم حول هذه الأنواع من الأعراض، وأن يقضوا وقتا في تدوين تطور الأعراض الفردية لكل مريض".

وأضافت "غالبا ما يعرف المرضى الأعراض التي تعتبر علامة سيئة على أن مرضهم على وشك أن يتفاقم، ولكن يمكن أن يتردد كل من المرضى والأطباء في مناقشة الأعراض المتعلقة بالصحة العقلية والعصبية، خاصة إذا لم يدركوا أن هذه يمكن أن تكون جزءا من أمراض المناعة الذاتية".

وأضاف البروفيسور ديفيد ديكروز من جامعة كينجز كوليدج في لندن "لقد ناقشت لسنوات عديدة الكوابيس مع مرضى الذئبة واعتقدت أن هناك صلة بنشاط المرض لديهم".

وقال ديكروز "يقدم هذا البحث دليلا على ذلك، ونحن نشجع بقوة المزيد من الأطباء على السؤال عن الكوابيس وغيرها من الأعراض النفسية العصبية -التي يعتقد أنها غير عادية لكنها في الواقع شائعة جدا في المناعة الذاتية الجهازية- لمساعدتنا على اكتشاف انطلاق المرض في وقت مبكر".

وكان يتم التشخيص الخاطئ لبعض الأشخاص المصابين بمرض الذئبة على أنهم يعانون من مشاكل في الصحة العقلية.

وقالت ممرضة للباحثين إنها رأت مرضى يتم إدخالهم المستشفى بسبب نوبة من الذهان.

وأضافوا أن مرض الذئبة ليس عادة أول ما يتم فحصه، مما يؤدي إلى "أشهر قليلة صعبة" للمرضى.

وقالت أنجي ديفيدسون، من مؤسسة لوبس تراست، "لقد سررنا للغاية بتمويل هذا البحث المهم، لسنوات كنا نشك في أن الكوابيس والهلوسة مرتبطة بمرض الذئبة، وقد تحدث العديد من المرضى عن وجود هذا النوع من الأعراض دون أن يعرفوا ذلك".

وأضافت "إنه إنجاز رائع في التعرف على منطقة أخرى من مرض الذئبة لم يتم التعرف عليها حتى الآن".

ومرض الذئبة الحمراء (Systemic Lupus Erythematosus) أحد أمراض المناعة الذاتية الخطيرة، إذ يهاجم الجهازُ المناعي لدى المصاب الخلايا السليمة في الجسم، خاصة خلايا الكلى والرئتين والقلب والدماغ.

أعراض مرض الذئبة الحمراء