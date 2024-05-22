"دكتور معلومة" يفوز باثنتين من جوائز "تيلي"

فاز برنامج "دكتور معلومة" للقطاع الرقمي في شبكة الجزيرة الإعلامية باثنتين من جوائز "تيلي" المتخصصة في مجال التلفزيون والفيديو.

وتصنف جوائز تيلّي ضمن أهم الجوائز المتخصصة في مجال تقييم محتوى الفيديو والإنتاج المرئي المعد للبث على التلفزيون وعبر منصات البث المختلفة.

وفاز دكتور معلومة بجائزة تيلي الفضية في فئة الصحة والسلامة، وجائزة تيلي الفضية في فئة المصلحة العامة والتوعية.

ودكتور معلومة هو برنامج رقمي أسبوعي يسلط الضوء على الخرافات الصحية المنتشرة، يبحث في مصدرها ويصححها ويقدم المعلومة العلمية الصحيحة في قالب قصصي ممتع.

وتم بث "دكتور معلومة" على حسابات "الجزيرة صحة" في تويتر وفيسبوك ويوتيوب وتيك توك.

وغطى البرنامج عديدا من المغالطات، مثل حمية الديتوكس، وعلاقة الجزر بتقوية البصر، والتطعيم والتوحد، وطريق تفريش الأسنان الصحيحة، وغيرها من مواضيع.

وتمكن مشاهدة حلقات دكتور معلومة عبر هذه الروابط:

شرب البيض نيئا.. هل يجعلك مثل "روكي"؟

هل تحتاج إلى ساعة كاملة من الرياضة للحصول على الفوائد المرجوة؟

هل التعرق يحرق الدهون؟

هل يمكن تحويل الدهون إلى عضلات؟

حمية الديتوكس.. هل تخلصك من السموم؟

هل تؤدي طقطقة المفاصل إلى التهابها والإصابة بالروماتيزم؟

هل الجزر فعلا يقوي البصر؟

هل يتوقف القلب حقا عند العطس؟

هل يعد "الطب البديل" طبا حقا؟ وهل يغني عن اللجوء للطبيب؟

الأكل قبل النوم.. هل يزيد الوزن؟

هل هناك علاقة بين التطعيم الثلاثي واضطراب التوحد؟

تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدا.. حقيقة أم كذبة؟

هل يسبب نقص "فيتامين بي 17" السرطان فعلا؟ وهل يُنصح بتناول "لاتريل"؟

هل السكر البني صحي فعلا؟ وهل يعد أفضل من السكر الأبيض؟

كم كيلوغراما تفقد باتباع حمية "مايو كلينيك" الحقيقية؟ وهل تعتمد على البيض والغريب فروت؟

كم بيضة يمكنك أن تأكل يوميا دون أن تعاني من ارتفاع الكوليسترول؟

المضمضة بعد تفريش الأسنان.. تصرف صحيح أم خاطئ؟

هل تحتاج مسحوق البروتين لبناء العضلات؟ وما أضراره؟

هل نستخدم 10% فقط من الدماغ؟

هل تنقص الرياضة الوزن؟

هل تؤدي القراءة في ضوء خافت إلى إضعاف بصرك؟

هل يساهم حلق الشعر بزيادة قوته وكثافته فعلا؟

شرب 8 أكواب من الماء يوميا.. حقيقة أم خرافة؟

هل شرب كمية كبيرة من الماء عند السحور يمنع العطش أثناء الصيام؟

ما أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان؟

ما الوقت الأنسب لتناول دواء الغدة الدرقية في رمضان.. الفطور أم السحور؟

كم كوبا من العصير يُسمح لك بشربه يوميا في رمضان؟

هل رمضان ريجيم أوتوماتيكي؟